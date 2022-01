Yamaha, cresce la gamma fuoribordo: pronto il B 6hp, bicilindrico leggero a basse emissioni, ideale per piccoli tender

GERNO DI LESMO - Nel 2021 Yamaha si è guadagnata l’attenzione generale per il grande successo riscontrato dalla linea dei motori fuoribordo di classe premium, a partire dall’XTO V8 425 hp, e per l’esordio di Harmo, innovativo sistema con motore elettrico presentato a settembre al Salone di Genova. Non sono mancati aggiornamenti di gamma per i piccoli fuoribordo da 9,9, 15 e 25 cavalli, per la gamma Taf della linea tender YAM (mini gommoni molto leggeri e maneggevoli dotati di un solido scafo in alluminio) e per le moto d’acqua, con il lancio del JetBlaster a tre posti e la rivisitazione della gamma FX. A completare il quadro di un 2021 caratterizzato da uno straordinario dinamismo, anche i nuovi accordi commerciali, che hanno prodotto partnership importanti con Invictus, White Shark Boats, Finval Boats e Quarken Boats. Un filone, questo delle collaborazioni con cantieri produttori di barche e gommoni, che proseguirà nell’anno appena cominciato, grazie agli accordi firmati con Lomac e Zodiac.

All’alba del 2022 il trend non cambia: ricominciando dal basso, ovvero dai piccoli fuoribordo leggeri e versatili, la filiazione europea del colosso giapponese ha annunciato infatti l’arrivo del nuovo Yamaha B 6hp, bicilindrico 4 tempi da 212 cc definito “ineguagliabile per fluidità delle prestazioni”.

Tra le caratteristiche salienti vengono segnalate una barra guida ergonomica perfezionata e l’opzione del comando a distanza, ovvero con una leva integrata nella postazione di comando tipo center consolle. Insomma, il meglio per semplificare le manovre e rendere l’uso del nuovo motorino quanto più facile possibile.

“Del resto – tengono a dire nella sede italiana di Gerno di Lesmo – tutti i prodotti Yamaha dimostrano l’impegno continuo del marchio per offrire motori fuoribordo in grado di rendere piacevole qualsiasi esperienza in acqua”. Con orgoglio, una nota dell’azienda sottolinea come “innovazioni tecnologiche come l’Helm Master EX (sistema sterzante elettrico digitale con pilota automatico), l’attrezzatura e la componentistica di livello superiore consentano a tutti, dai più esperti a chi si avventura in acqua solo nel weekend, di ottenere il massimo dalla loro imbarcazione”.

Ora, con il nuovo bicilindrico da 6 cavalli, la gamma dei piccoli portatili si completa dunque con un fuoribordo molto leggero e facile da trasportare, in grado di coniugare il peso ridotto con le basse emissioni. Ma non solo. “Chi lo utilizzerà – tengono a dire in casa Yamaha – potrà contare anche su un’affidabilità senza pari, mentre l’innovativa opzione della guida separata dal motore offrirà un’esperienza di navigazione ancora più autentica, esaltata anche da una straordinaria silenziosità”.

Sempre secondo le informazioni fornite da Yamaha, “il motore, dotato di una coppia potente, è la scelta ideale per gli scafi più grandi e più pesanti. Inoltre – viene ancora sottolineato - grazie ai consumi ridotti, il modello B 6hp rappresenta una scelta eccellente per le imbarcazioni che navigano sui fiumi e per gli utenti professionisti”.

Il prezzo di listino del nuovo motore B 6hp non è stato ancora comunicato ufficialmente da Yamaha, ma è presumibile che si aggirerà attorno ai 1800/1900 euro, più IVA.