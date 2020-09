Yamaha, pronti i fuoribordo V MAX SHO da 90, 115, 150 e 175 hp. E per i piccoli portatili (anche elettrici) scatta la vendita online

GERNO DI LESMO - Uno dei settori più vivaci, nel mondo della nautica, è sicuramente quello dei fuoribordo. La conferma viene dalle novità annunciate in vista della stagione 2021 dalla gran parte degli operatori del settore, tutti animati, sin da ora, dalla volontà di lanciare sul mercato prodotti tecnologicamente evoluti, capaci di assicurare il necessario “ricambio generazionale” in funzione delle prestazioni e dell’efficienza.

E’ in questa ottica che vanno inquadrate le novità di prodotto annunciate da Yamaha, colosso giapponese che dal 1985 presidia il mercato dei fuoribordo anche in Italia, attraverso la Belgarda di Gerno di Lesmo ed una capillare rete di vendita e assistenza distribuita sul territorio. Sono quattro i nuovi motori della Casa dei tre diapason, tutti della famiglia V MAX SHO, con potenze di 90, 115, 150 e a175 cavalli.

Secondo le informazioni fornite dai tecnici di Iwata i nuovi fuoribordo “sono stati progettati e realizzati appositamente per offrire un’ampia gamma di prestazioni alle moderne imbarcazioni sportive, da pesca e da diporto, e per far salire l’adrenalina degli amanti del divertimento e delle emozioni forti”. Più in dettaglio, si tratta, per le potenze da 90 e 115CV, di motori 4 tempi 4 cilindri 1,8 litri con iniezione diretta; per i motori da 150 e 175 cv la cilindrata sale a 2,8 litri con DOHC (doppio albero a camme in testa) e VCT (sistema di fasatura variabile).

Per tutti, la Casa tiene a sottolineare che “la gamma è stata sviluppata secondo un concetto di progettazione volto a creare una linea di motori con peso ridotto e più compatta, per garantire la massima coppia, senza compromettere in alcun modo la qualità di costruzione, la durata e l’affidabilità. Solo raggiungendo questi obiettivi – viene puntualizzato - sono stati ottenuti significativi vantaggi in termini di prestazioni e di rapporto peso-potenza”.

Non è stato ancora possibile provare i nuovi motori, tuttavia una nota della filiazione italiana dell’azienda nipponica tiene a informare che le nuove tecnologie e l’impiego di nuovi materiali hanno reso possibili “prestazioni uniche e straordinarie”. Senza specificare su quali barche siano stati svolti i test, la Casa sostiene che sono assicurate “accelerazioni da cardiopalma e velocità senza pari, mantenendo il vantaggio di una guida silenziosa, fluida e sofisticata per il massimo comfort a bordo”.

Al di là di certe affermazioni cariche di enfasi, tipiche di un lancio commerciale, vale la pena sottolineare, comunque, che per i nuovi propulsori è stato fatto ampio uso di materiali compositi (utili a contenere il peso) e sono state studiate opzioni diverse per la scelta delle eliche. Non è stato trascurato neanche lo stile, che conserva l’inconfondibile calandra V MAX nera e rossa, ma presenta un nuovo schema grafico, più sportivo e aggressivo.

Yamaha Italia non ha comunicato ancora i prezzi dei nuovi motori. Presumibilmente verranno svelati a ottobre al Salone di Genova, dove sarà possibile anche conoscere nel dettaglio l’ampia lista di accessori originali, tra cui alcuni articoli mirati a migliorare le prestazioni, il comfort, lo stile o l’utilizzo delle imbarcazioni.

Tra le novità tutte da scoprire anche la semplificazione dell’acquisto dei piccoli fuoribordo portatili (termici ed elettrici) grazie a un nuovo shop online dedicato alla nautica. Il sito internet della divisione Marine di Yamaha Motor ospita, infatti, una nuova sezione e-commerce dedicata alla gamma di motori portatili da 2.5 a 8 hp e a tutta la line-up di motori elettrici. L’acquisto può essere effettuato da qualsiasi dispositivo o da computer in modo semplice, rapido e sicuro. Una volta scelto il modello, basteranno pochi clic per compilare un form, pagare l’acconto e prenotare il fuoribordo desiderato. Sarà poi possibile ritirare il motore presso il concessionario più comodo, scegliendo fra più di 100 showroom sul territorio nazionale. Il saldo del pagamento verrà effettuato direttamente presso il concessionario selezionato dall’utente, dove verrà consegnata anche la dichiarazione di potenza, attivata la garanzia e dove verrà pianificato un programma di manutenzione in base alle ore di utilizzo. “Il cliente - informa la Casa - avrà sempre la priorità sulle disponibilità di prodotto, con la certezza di poter ricevere il motore in un qualsiasi momento dell’anno”.