Zeelander Yachts al lavoro sulla nuova ammiraglia Z72 di 22 metri. Design ispirato alla Porsche

ROMA - Nato nel 2002, Zeelander Yachts aveva prodotto, finora, imbarcazioni di lusso, dallo stile inconfondibile, non più grandi di 55 piedi (16,76 metri). Ma entro la fine dell’anno sarà varata la Z72, nuova ammiraglia della flotta olandese, lunga poco più di 22 metri, che sarà disponibile sul mercato nel 2019. Ne ha dato notizia lo stesso cantiere, presentando il progetto al recente Salone di Fort Lauderdale e anticipando le caratteristiche essenziali dell’imbarcazione: uno yacht sportivo, motorizzato con Volvo Penta IPS, in grado di assicurare alte prestazioni (oltre 40 nodi di velocità massima) in un contesto di lusso e raffinatezza simile a quello dei fratelli minori già affermatisi al di qua e al di là dell’Oceano.

Ispirati dalla Porsche. Dalle prime anticipazioni lasciate filtrare, lo stile non si discosterà molto da quello dei modelli già noti, tutti caratterizzati da una linea ispirata alle auto coupé e con una poppa double face, che si apre e chiude in base alle esigenze del momento. Soprattutto, però, spicca la dichiarazione del direttore vendite Leonardo Van den Berg. Il quale, per sottolineare la continuità stilistica ricercata dai designers, ha rivelato che «il cantiere ha chiesto ai progettisti di ispirarsi a ciò che ha fatto la Porsche per rinnovare la 911: innovare senza stravolgere».

Design evoluto. Zeelander Z72 assomiglia dunque allo Z55 e allo Z42, ma è una imbarcazione più grande, con una personalità tutta sua e un design evoluto. «La linea di coperta – anticipa il cantiere - sarà a forma di S, la poppa più ampia e le superfici ancora più curve». Il lavoro – vale la pena ricordarlo – è stato affidato al team di progettazione interno al cantiere, ma ha collaborato anche Cor D. Rover, studio di design olandese ben noto nel mondo dello yachting.

Il ruolo del cliente. In linea con la tendenza ormai consolidata in questa parte del mercato nautico, Zeelander ha comunque coinvolto nel progetto l’armatore che ha ordinato l’imbarcazione. «E’ uno dei nostri clienti più fedeli – è stato rivelato – e gli abbiamo dato ascolto per la definizione di molti dettagli, in particolare per lo sfruttamento degli spazi a bordo a beneficio degli ospiti».

Spazio e comfort. La lunghezza del nuovo modello raggiunge, come detto, i 22 metri, anche se la misura potrà subire variazioni legate alla poppa retrattile, con un’area “a scomparsa” che potrà trasformarsi in un vero e proprio gazebo a pelo d’acqua, con tanto di lettoni e cuscini. «Lo spazio sul ponte – assicura il cantiere – sarà ampio e godibile, come si addice ad una barca che avrà le caratteristiche di un super yacht, anche se di misura inferiore». Quanto agli interni, Zeelander Yachts assicura che «rispetteranno gli standard dei modelli precedenti, e dunque si distingueranno per l’arredamento sofisticato, le enormi finestre panoramiche e gli spazi vivibili in totale comfort».