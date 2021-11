20 anni di nuova MINI raccontati da street artists Solo & Diamond. A Lucca Comics una John Cooper Works "The Big Love"

LUCCA - Una Mini John Cooper Works è la protagonista di “The Big Love”, l’installazione esposta in occasione del Lucca Comics & Games nei pressi del Palazzetto dello Sport. Sono passati vent’anni da quando Bmw Group è diventato proprietario del Brand che produce la piccola di Oxford e da allora sono nate nuove generazioni e nuovi modelli della famiglia Mini e tutti hanno mantenuto intatto il Dna sportivo e il look accattivante. Una visione ben interpretata da Solo & Diamond, i due street artists romani a cui è stata commissionata l’opera e che hanno reso Mini protagonista disegnandola mentre sfreccia in pista a tutta velocità e salta attraverso un enorme cuore creato da due mani. A cornice il volto della ragazza che richiama il claim “Big Love - We’re different but pretty good together”. Una presa di posizione che per Mini significa essere tutti insieme, uniti verso un unico obiettivo: un “grande amore”. Big Love, infatti, è il modo in cui Mini vede il mondo.

Una “way of life” che trova nella diversità una ricchezza, celebrandone la bellezza. “Mini ha molto in comune con l’ambiente del Lucca Comics & Games - dichiara Stefano Ronzoni, Direttore Mini Italia, durante la conferenza stampa di presentazione - entrambi vogliamo parlare ai giovani e condividere con loro dei valori che per noi sono molto importanti: creatività, sostenibilità e diversità. Lucca Comics raccoglie gente da tutto il mondo, senza distinzione, accomunati da un’unica passione quella per il fumetto. Allo stesso modo Mini, non ha barriere. Il nostro obiettivo è che tutti quanti possano esprimersi nel migliore dei modi, tenendo sempre a cuore le peculiarità e le differenze di ciascuno”. Il tema della sostenibilità, molto caro a Mini, è stato affrontato utilizzando in alcune zone del disegno delle speciali vernici in grado di purificare l’aria. Una tecnologia in grado di sanificare le pareti da batteri e virus ed eliminare le sostanze tossiche dall’aria che respiriamo riducendo l’inquinamento nell’ambiente.