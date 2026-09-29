33 Stradale “Perla Nera”, svelata al Museo Alfa Romeo di Arese una versione dal look unico

Alfa Romeo ha svelato, presso il Museo Alfa Romeo di Arese, la nuova 33 Stradale «Perla Nera»: una personalizzazione esclusiva di uno dei 33 esemplari della supercar del biscione. Infatti, questo nome, scelto dal cliente, si riferisce alla forza materica espressa dal carbonio. Nell'esemplare in questione, questo materiale, impreziosito dalla finitura opaca, diventa parte integrante del linguaggio stilistico dell'auto enfatizzandone simmetrie, volumi e muscolarità delle curve. Il look dark al carbonio è stato ottenuto mediante la stesura del carbonio a mano all'interno dello stampo, che ha visto un'estrema precisione nella disposizione delle fibre.

Il tutto è avvenuto con un approccio sartoriale, mettendo a conoscenza del cliente i vari passaggi. Su questo esemplare, inoltre, spiccano gli esclusivi cerchi completamente neri e l'assenza di loghi esterni, ad eccezione di quelli del brand, per enfatizzare la continuità delle superfici. L'abitacolo presenta un'intrigante commistione tra fibra di carbonio ed Alcantara tono su tono, vanta un sedile di guida realizzato su misura del cliente con il disegno a cannelloni della selleria ripreso anche sui pannelli porta e sui brancardi.

Inoltre, il poggiatesta è stato ridisegnato ed integra un elemento in carbonio con il nome «Perla Nera», un nome che si ritrova anche sul pannello porta, incisa su una specifica targa con lettering Alfa Romeo, e nel vano portaoggetti, trasferito sulla parete posteriore e sostenuto da una staffa disegnata ad hoc. Non manca un set di valigie, interamente rivestito in Alcantara nera con la numerazione della vettura, mentre il selettore rotativo Alfa è stato personalizzato con le iniziali del cliente.

I simboli Quadrifoglio e Autodelta, invece, sottolineano con discrezione il DNA racing del marchio. Il motore dell'Alfa Romeo 33 Stradale «Perla Nera» è il V6 biturbo 3.0 da oltre 630 CV che lavora con il cambio DCT a 8 rapporti ed eroga la potenza mediante la trazione posteriore. Un propulsore che può spingere la vettura fino ad una velocità massima di 333 km/h e le consente di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.