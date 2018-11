500 Collezione, eleganza extra small. La più glamour delle Fiat sfoggia una nuova edizione

MILANO - Come Sofia Loren, come un piatto di pasta, come la pizza e la città di Roma. Fiat 500 è un simbolo dell’Italia e dell’italianità. Rappresentante del Bel Paese nel mondo, è stata la vettura che ha motorizzato lo Stivale nel dopoguerra. E che oggi come allora fa impazzire le folle per il suo stile unico ed inconfondibile. Non esiste un target di riferimento per Fiat 500, piace a prescindere dalle generazioni.

Ma se sul finire degli anni ‘50 era probabilmente il mezzo di trasporto per l’intera famiglia, oggi è l’auto dei desideri per chi ama distinguersi. Un’icona di stile che, dal 2007, anno di debutto della nuova edizione, a cui è susseguito un leggero restyling, continua a mietere successi commerciali anno dopo anno. Ha saputo rinnovarsi, adeguarsi alle esigenze legate alla multimedialità, essere al passo con i tempi e i competitor. Così, dopo l’edizione primaverile di Fiat 500 Collezione, è la volta di quella autunnale. Confermata la denominazione “Collezione”, sono diversi i dettagli che la realizzano, nuovamente improntati a rendere l’auto ancora più di tendenza che in passato.



«Cinquecento e moda sono un abbinamento che funziona davvero molto bene. Infatti 500 è una vettura che è già di moda da oltre 60 anni. In particolare, la Collezione guarda al mondo del fashion. Lo fa ispirandosi alle tendenze più autunnali, strizzando l’occhio alle caratteristiche più maschili della vettura», racconta Luca Napolitano, capo della regione Emea per i marchi Fiat e Abarth del Gruppo FCA. Nel dettaglio, la nuova edizione della compatta torinese, si presenta con il contrasto di tinte tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara, che da vita al bicolore denominato “Brunello”.

In realtà non è l’unica opzione a disposizione. Perché la compatta citycar può pure vestirsi solo di tinta unita. Come dimostra la gamma di colori Bordeaux Opera, Grigio Carrara, Nero Vesuvio e l’inedito Grigio Cortina, all’esordio su questa serie speciale. Le modanature cromate sottolineano il fascino della piccola torinese. Stessa lavorazione riservata al logo “Collezione”. Di serie i cerchi in lega da 16 pollici e, come per le edizioni passate, la disponibilità di scegliere tra il modello “berlina” e quello cabrio. In ogni caso, sulla versione “chiusa” è di serie il tetto in vetro.

La fantasia che realizza gli esterni non ha certo lasciato al caso gli interni. A bordo è nuovamente la “dipendenza” dal fare tendenza il tratto che qualifica la 500 Collezione. Così la livrea dei sedili si presenta in gessato nero e bordeaux, con la lunetta superiore in vinile nero e il logo 500 ricamato bordeaux. Sulla plancia, realizzata dello stesso colore della carrozzeria, si palesa la medesima linea color rame che ritroviamo all’esterno. I tappetini neri hanno la firma “Collezione” ricamata in tinta bordeaux.

«È importante parlare dei tanti abiti che 500 ha indossato in questi 11 anni di vita. Più di 30 serie speciali tra Fiat e Abarth. Serie con cui 500 è riuscita sempre ad essere al passo con i tempi. Nel mondo della nautica di lusso, con Riva e Rivale; nel mondo della moda, con GQ, Diesel, Gucci e oggi con Collezione. Senza dimenticare la serie legata al mondo dell’heritage, con la versione Anniversario. E perfino al mondo della collettività e dei millenials con la Mirror», chiosa nuovamente Luca Napolitano. Che sottolinea il successo nelle vendite, dopo ben 11 anni di onorata carriera. Carriera che ovviamente nessuno ha intenzione di arrestare.

«I risultati non si sono fatti attendere, più di 2 milioni di unità vendute con la 500 rinnovata del 2007, prima nella classifica delle city car in Europa. L’80% dei volumi venduti all’estero nei primi 9 mesi dell’anno. Inoltre 500 segna il suo record di vendita con quasi 160.000 unità vendute, e mi sembra che questo dimostri davvero l’affetto della gente per la nostra 500». Una vettura dall’animo globale, punto di riferimento nel segmento A delle auto compatte. Un trend dettato da uno stile ricercato, che la rende a tutti gli effetti un’icona ambulante. Due numeri su tutti a conferma di quanto asserito da Luca Napolitano: dal 1957 sono stati venduti ben 6 milioni di esemplari della compatta torinese. Di questi 6, ben 2 milioni negli ultimi dieci anni.

La nuova Collezione abbandona definitivamente il motore a gasolio, spendendosi solo nel formato benzina o, in alternativa, benzina e Gpl. Una scelta dettata anche da un quadro normativo che non agevola le motorizzazioni a gasolio, soprattutto per chi vive nei grandi centri urbani. Così la Collezione si presenta ai nastri di partenza con il collaudato 1.2 da 69 cv, disponibile anche con la doppia alimentazione benzina e Gpl, e con il bicilindrico da 0.9 litri e 85 cv di potenza.Di serie i sensori di parcheggio, pioggia e crepuscolare. Mentre è a richiesta la radio Uconnect 7” HD LIVE, con il navigatore Tom Tom, cui segue la connettività di Apple CarPlay e Android Auto. I prezzi della nuova Fiat 500 Collezione partono da 16.850 euro.