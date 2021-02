90enne contromano sull'autostrada Roma-Fiumicino, negativo all’etilometro è stato multato

ROMA - Al volante della sua auto un novantenne ha percorso contromano un tratto della Roma-Fiumicino. Sono state le numerose segnalazioni di automobilisti al Centro Operativo della Polizia Stradale di Roma a far accorrere sulla carreggiata della A91 che da Roma porta all’aeroporto di Fiumicino una pattuglia della polizia stradale di Settebagni. Arrivati sul posto i poliziotti si sono posizionati davanti alle auto che venivano nel senso contrario in modalità ‘safety car’ per rallentare il traffico e poi sono andati a intercettare più avanti la macchina che stava arrivando contromano. Il conducente, negativo all’etilometro, è stato multato per le infrazioni commesse.