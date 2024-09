A Milano torna il “No Parking Day”, sette vie in 7 municipi le strade libere dalle auto per un giorno

Sette strade in sette municipi di Milano saranno libere dalle auto in sosta, dalle 9 alle 19, per lasciare spazio a eventi in occasione del 'No Parking Day', promosso dal Comune per questo weekend in occasione della Giornata Mondiale Senza Auto. Un evento per dimostrare che «un altro uso di queste aree non solo è possibile ma è un valore aggiunto per chi vive il quartiere», ha spiegato l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi. L'iniziativa rientra nel palinsesto della Milano Green week 2024 che prenderà il via ufficialmente il 26 settembre, portando in tutta la città oltre 300 eventi fino a domenica 29.

Focus di questa quarta edizione sarà la transizione ecologica e ambientale, di cui si parlerà venerdì 27 settembre, nel convegno 'Le città sono il motore della transizione verso il traguardo della neutralità - i Contratti Climatici di Città come aggregatori per azioni più veloci e incisive', alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi, dei 25 firmatari del Climate City Contract di Milano e di altre città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino).