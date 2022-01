A Milano solo bus elettrici nel 2030. Ghezzi (Atm): «Investimento da 1,2 miliardi di euro»

MILANO - «Il connubio tra rinnovamento digitale e svolta green è assolutamente fondamentale. Noi stiamo investendo tantissimo sulle nuove tecnologie che ci permettono di avere gli autobus non ancora elettrici guidati meglio». Lo ha detto la Presidente di Atm e Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, Gioia Ghezzi, nel corso della conferenza annuale dell’Ispi. «Stiamo spingendo - ha aggiunto - per fare in modo di far diventare elettrici tutti gli autobus della città metropolitana entro il 2030. E per fare questo c’è un investimento di 1,2 miliardi. Per quelli anche ancora ci sono utilizzano delle scatolette smart che consentono di ridurre le emissioni con una migliore guida».