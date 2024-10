A nuova Dacia Duster il premio Auto Europa 2025. Ad Alfa Junior il riconoscimento assegnato dalla giuria popolare

PER MARCA

La nuova generazione di Dacia Duster è stata proclamata Auto Europa. La suv compatta della Casa di Pitesti ha vinto il premio assegnato dall'Unione italiana dei Giornalisti dell'Automobile. Tra le altre sette finaliste Alfa Romeo Junior ha conquistato il riconoscimento assegnato dalla giuria popolare mentre nuova Bmw X2 è stata premiata dagli opinion leader.

Non sono state stilate classifiche dal secondo posto in poi. A premiare Auto Europa un ospite di eccezione, il designer piemontese Fabrizio Giugiaro, amministratore delegato di Gfg Style e presidente di Giugiaro architettura, giunto a Milano con una delle vetture della sua collezione di show car, il prototipo Structura del 1998 «ancora oggi esempio inimitato di sfruttamento dello spazio: in 4,5 metri offre l'abitabilità di una 5 metri».

Dopo una lunga selezione, alla fase finale del premio, ospitata presso la sede di Bosch Italia, sono arrivati sette modelli: Alfa Romeo Junior, BMW X2, Dacia Duster, Lancia Ypsilon, Maserati Grecale Folgore, Mini Countryman e Toyota C-HR. Il premio Auto Europa, assegnato dai giornalisti specializzati del Belpaese, è stato vinto appunto da Dacia Duster. «Duster ha democratizzato il concetto di Suv. Questa terza generazione è completamente rinnovata e questo premio - sottolinea Giulio Marc D'Alberton, product e corporate communication manager di Dacia Italia -, arriva dopo un articolato cammino che ha portato il brand da passare da low cost a value for money e che fa dell'essenzialità anche del design un elemento innovativo della sua proposta».