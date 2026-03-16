A Santa Francesca Romana, patrona degli automobilisti, si è rinnovata la tradizione della benedizione delle auto al Colosseo

Anche quest’anno, puntuale nella prima domenica dopo il 9 marzo data in cui si celebra Santa Francesca Romana, patrona degli automobilisti, si è rinnovata la tradizione della benedizione delle auto al Colosseo. Una ricorrenza che risale al 1928 e particolarmente sentita nella Capitale, che unisce tradizione religiosa e cultura della sicurezza stradale, valori da sempre al centro dell’impegno dell’Automobile Club Roma.

La Santa Messa pontificale nella storica Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano, luogo simbolo della devozione alla Santa ha aperto la giornata. A seguire dopo l’omaggio del delegato del Sindaco di Roma e del Direttore dell’ Automobile Club Roma, Riccardo Alemanno, la tradizionale processione verso Piazza del Colosseo per la benedizione delle auto e degli automobilisti, accompagnata da un momento di riflessione sul valore della prudenza, del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida.