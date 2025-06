“A scuola di elettrico”, iniziativa educativa Fiat. Il 7 giugno organizzata con Unasca

PER MARCA

Fiat rafforza l'impegno nella transizione verso una mobilità sostenibile con il progetto «A scuola di elettrico con Fiat», un'iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sui vantaggi della mobilità a zero emissioni, promuovendo al contempo conoscenza e consapevolezza. Realizzata in collaborazione con Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), la giornata si svolgerà sabato 7 giugno, presso gli showroom Fiat aderenti, offrendo ai partecipanti l'opportunità di mettersi al volante di una vettura 100% elettrica, accompagnati dagli istruttori di guida Unasca. I visitatori avranno l'opportunità di effettuare test drive personalizzati a bordo dell'intera gamma elettrica del marchio - dalla 500e alla 600e alla Topolino accessibile a partire dai 14 anni fino alla nuova Grande Panda Elettrica. Da un recente sondaggio condotto da Fiat in collaborazione con Today.it emerge che ben 3 automobilisti su 4 percorrono meno di 20.000 km l'anno e che il 97% di chi già guida una Bev si dichiara soddisfatto.