A Singapore arriva un autobus a guida autonoma. In prova dal terzo trimestre del 2024 nell'aeroporto di Changi

Un autobus a guida autonoma per trasportare i lavoratori nell'area riservata dell'aeroporto di Changi sarà messo in prova a partire dal terzo trimestre del 2024, come parte degli sforzi per migliorare la produttività della manodopera nell'aeroporto attraverso l'automazione. L'operatore aeroportuale Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC) e Sats Airport Services, operatore di terra, hanno firmato un accordo il 17 luglio per avviare una prova di concetto della durata di due anni.

L'idea è quella di utilizzare autobus autonomi nell'airside, la parte dell'aeroporto dove hanno luogo il carico e lo scarico degli aerei, nonché i decolli e gli atterraggi. L'imminente sperimentazione, che si svolgerà in due fasi, consentirà a CAG, SIAEC e Sats di valutare le capacità di guida autonoma dell'autobus autonomo, comprese le prestazioni operative e la sicurezza. La prima fase dovrebbe durare circa nove mesi e sarà condotta in un ambiente controllato presso l'aeroporto senza passeggeri a bordo. Nella seconda fase della sperimentazione, l'autobus a guida autonoma sarà testato in un ambiente operativo dal vivo insieme a veicoli non autonomi.