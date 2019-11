Abarth Day, il brand festeggia i 70 anni. Per l'anniversario presentata la speciale variante della 695

MILANO - Anche quando sono portati come meglio non si potrebbe, i 70 anni rappresentano sempre un traguardo degno di festeggiamenti all’altezza come quelli che in un caldo week end di ottobre hanno richiamato al Milano Innovation District che ha sede nell’ex quartiere dell’Expo la folla delle grandi occasioni.

Sono stati infatti più di 5.000 gli appassionati e i collezionisti che con oltre 3.000 “pungenti” vetture hanno partecipato nel segno dello Scorpione agli Abarth Days 2019, dando vita al più grande raduno europeo nella storia del marchio nato il 31 marzo del 1949 grazie all’intuizione di Carlo Abarth, austriaco naturalizzato italiano, appassionato delle corse e imprenditore geniale che scelse come simbolo dell’azienda il segno zodiacale suo e del suo compagno d’avventura, il pilota Guido Scagliarini. La storia a tratti travagliata dell’azienda specializzatasi nella rielaborazione sportiva di modelli Fiat – al cui gruppo il fondatore la cedette nel 1971 – non ha influito sulla capacità del brand di suscitare una passione che ha trovato nuova linfa dopo il rilancio in grande stile da parte di FCA e che oggi trova espressione in 74 club ufficiali (37 in Italia) e negli oltre 110.000 iscritti alla community “The Scorpionship” attiva da tre anni nell’aera Emea.



Tanti appassionati ai quali la festa dei 70 anni ha offerto l’opportunità di mettere alla prova su strada e in pista, su un circuito tecnico e impegnativo di 3 km allestito nell’area dell’evento, non solo le vetture di proprietà, ma l’intera gamma dello Scorpione che per l’occasione si è arricchita di una novità assoluta. Si tratta della serie speciale 695 70° Anniversario con tiratura limitata a 1949 esemplari (ogni riferimento all’anno di nascita del marchio non è affatto casuale) che si distingue per la livrea specifica e tiene a battesimo un’innovazione tecnica raffinata come il nuovo spoiler ad assetto variabile che può essere regolato in 12 posizioni con un’angolazione varibile tra 0 e 60 gradi. Testato a Orbassano, nella galleria del vento del gruppo, è stato studiato per migliorare la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità alla portata dei 180 cv erogati dal turbo 1.4 che regala a questa piccola tutta muscoli una velocità massima di 225 km/h e 6,7 secondi nell’accelerazione da 0 a100 km all’ora.

Disponibile con un listino che parte da 34.600 euro, la nuova serie speciale dello Scorpione si riconosce a prima vista per l’esclusiva livrea verde Monza 1958 (la pista e l’anno che videro la prima 500 Abarth registrare ben 6 record internazionali) abbinata all’elegante Grigio Campovolo di dettagli come lo spoiler, i gusci degli specchietti, la bordura inferiore che «avvolge» l’intero perimetro della vettura e gli sticker a scacchi sul tetto.