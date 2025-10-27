Abarth, una serie speciale della Pulse per Stranger Things. Modello presentato in Sud America dedicato alla serie Netflix

Uno Scorpione speciale dedicato agli appassionati di auto e della serie televisiva Stranger Things. Il connubio perfetto arriva dal Sud America: in Brasile, infatti, Abarth ha presentato una versione speciale della crossover Pulse che porta il nome degli episodi Netflix di cui Fiat patrocina la quinta edizione. Si tratta di un'edizione limitata e numerata di 511 unità, in riferimento al personaggio Eleven protagonista della storia ambientata negli anni Ottanta nella fantasiosa cittadina rurale di Hawkins. Quest'esclusiva proposta sarà commercializzata in Brasile, Argentina e Messico a partire dal 30 ottobre. Caratterizzata esternamente da grafiche specifiche e internamente da una targhetta numerata, la pulse Stranger Things sfoggia sulle fiancate una striscia adesiva che rappresenta gli artigli del Demogorgon, il mostro della serie.

Vanta, inoltre, prese d'aria e specchietti retrovisori in rosso o nero a seconda del colore della carrozzeria, il battitacco con il nome della versione e una inedita serigrafia sui finestrini. Motore Turbo benzina da 185 Cv, cambio automatico a 6 rapporti, questa edizione limitata vanta anche tetto panoramico in vetro, cruscotto digitale da 7 pollici, sistema multimediale con schermo da 10,1 pollici e servizi multimediali Fiat Connect, cerchi da 18» e fendinebbia a Led. «Fiat è orgogliosa di far parte di momenti che definiscono le generazioni, e Stranger Things è certamente uno di questi fenomeni - dichiara Alessandra Souza, vicepresidente marketing & brand communications di Stellantis per il Sud America -.

La Pulse Abarth si collega all'universo della serie con il suo Dna sovversivo, rappresentando il mondo capovolto nella personalità del modello, con regolazioni su misura per una guida provocatoria ed equipaggiamenti esclusivi. Nelle prossime settimane, avremo altre iniziative che rafforzeranno questo universo e approfondiranno ulteriormente il legame del marchio con i fan della serie».