Aci, Angelo Sticchi Damiani confermato presidente. Resta in carica fino al 2028

L'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia ha eletto Angelo Sticchi Damiani - leccese, coniugato, due figli, ingegnere civile e stimato progettista di infrastrutture stradali - Presidente dell'Aci per il quadriennio 2025-2028, con oltre il 90 per cento dei voti. Leccese, coniugato e padre di due figli, è un ingegnere civile e progettista di infrastrutture stradali. Con la sua recente rielezione, raggiunge il quarto mandato alla guida dell’ACI, di cui è presidente dal 2011.

La sua carriera all’interno della Federazione ACI inizia nel 1975, quando entra a far parte della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana. Nel 1990 diventa presidente dell’Automobile Club di Lecce e nel 2009 assume la presidenza della CSAI. Tra i suoi riconoscimenti, la Stella d’Oro al merito sportivo del CONI, ed è membro di spicco in vari organi della FIA.

“Sono onorato e entusiasta di essere stato eletto Presidente dell’Automobile Club d’Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno espresso fiducia in me, e mi impegno a lavorare con dedizione e passione per il bene dell’associazione e dei suoi membri”, ha dichiarato Sticchi Damiani dopo l’elezione.