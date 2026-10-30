Aci, attenzione ai falsi siti web che richiedono il pagamento di sanzioni. Segnalata una campagna phishing

L'Automobile Club d'Italia segnala la presenza di una campagna di phishing che utilizza fraudolentemente il nome e l'immagine dell'ACI per indurre i cittadini a fornire dati personali e informazioni relative ai propri veicoli. ACI invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a diffidare di siti web che richiedono dati personali o pagamenti per presunte sanzioni e a verificare sempre l'autenticità delle comunicazioni ricevute, utilizzando esclusivamente i canali ufficiali dell'Ente. In particolare, si raccomanda di non inserire dati personali o informazioni relative ai veicoli su portali di dubbia provenienza e di non effettuare pagamenti senza aver preventivamente verificato la legittimità della richiesta.

La campagna, segnalata il 27 ottobre dal CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, si avvale di siti web contraffatti che riproducono graficamente un presunto «Sportello Digitale ACI», invitando gli utenti a verificare e saldare presunte «Sanzioni da regolarizzare». Attraverso questi portali, i truffatori cercano di ottenere informazioni personali, tra cui nome, cognome e numero di targa del veicolo, sfruttando l'apparente autorevolezza dell'Automobile Club d'Italia. CERT-AgID ha già avviato le procedure per la dismissione dei domini fraudolenti, richiedendone la disattivazione al Registrar competente, e ha provveduto a diffondere gli indicatori tecnici della minaccia agli enti accreditati, per favorirne l'individuazione e il contrasto. L'Automobile Club d'Italia richiama l'attenzione sull'importanza della sicurezza digitale e della tutela dei dati personali, invitando gli utenti a segnalare eventuali comunicazioni o siti sospetti e a consultare, per ogni verifica, il sito istituzionale www.aci.it.