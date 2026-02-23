Aci, premiati i campioni dell'automobilismo 2025. Riconoscimenti ad oltre 400 piloti di tutte le specialità

Roma celebra i «Campioni dell'Automobilismo 2025» nella festa all'Auditorium Conciliazione, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. Il tutto in un evento che premia i protagonisti della stagione sportiva appena conclusa, distintisi sulle strade italiane e nei più importanti contesti internazionali, a testimonianza della competitività e del prestigio di tutto il motorsport italiano. Una serata all'insegna dell'eccellenza - organizzata da Automobile Club d'Italia e Aci Sport - che ha visto alternarsi sul palco, presentati da Roberta Floris e Matteo Bellamoli, circa 400 premiati - piloti, navigatori, team, scuderie e figure di successo del motorsport italiano - celebrati per i risultati ottenuti, nelle principali discipline dell'automobilismo tricolore: Velocità in Circuito, Velocità in Salita, Rally, Auto Storiche, Regolarità, Slalom, Formula Challenge, Karting, Off Road, E-Sport ed Energie Alternative.

Speciali riconoscimenti sono stati riservati a chi ha ottenuto risultati di particolare rilievo in ambito internazionale, come la Ferrari, per i successi di Antonello Coletta nel Fia Hypercar World Endurance Manufacturers' Championship, di Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, nel Fia Hypercar World Endurance Drivers' Championship e Antonio Fuoco, nella Fia GT World Cup. A rendere omaggio ai grandi interpreti dell'automobilismo tricolore, il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, Tullio Del Sette - Commissario Straordinario Aci e Giovanni Battista Tombolato - Sub Commissario Aci e presidente di Aci Storico (Del Sette e Tombolato hanno ricevuto il premio «Uno di noi», per l'impegno e il percorso compiuto alla guida dell'ACI nel corso della stagione sportiva 2025), il segretario generale Aci, Annibale Ferrari e il direttore Centrale della Direzione per lo Sport Automobilistico Aci, Marco Ferrari.

«Il 2025 - ricorda La Russa - è stato un anno di particolari soddisfazioni, a partire dal debutto di Kimi Antonelli in F1 a Fornaroli che ha vinto la F2 ed è stato contrattualizzato in McLaren come terzo pilota fino al mantenimento di Monza nel Circus. Nell'automobilismo - aggiunge il n.1 dell'Aci - vince il pilota prima ancora dell'auto, perché non basta una vettura competitiva per trionfare. Il campione si riconosce dal suo percorso formativo in grado di valorizzare il talento, dalla capacità di gestire il mezzo meccanico e affrontare le infinite variabili in corsa, dal rispetto ferreo delle regole e degli altri concorrenti, dall'umiltà di ripartire in una nuova gara anche dopo cento vittorie. Oggi, infatti, premiamo persone che al volante, nei box, in officina o al comando di un team sono riuscite a vincere su sé stesse prima ancora che sugli altri.

I loro trionfi misurano il successo dell'attività incessante della Federazione Aci, capace di organizzare ogni anno più di 900 gare in 25 discipline su tutto il territorio nazionale, a favore di 55.000 titolari di licenza sportiva e milioni di spettatori». La premiazione dei Campioni dell'Automobilismo ha offerto l'occasione per presentare, ufficialmente, la Nazionale piloti Aci Team Italia, la squadra sostenuta dall'Automobile Club d'Italia che parteciperà alle maggiori serie internazionali nelle diverse discipline automobilistiche per la stagione sportiva 2026. Tra i selezionati, Roberto Daprà e Giovanni Trentin, confermati nel Mondiale Rally FIA WRC, Andrea Mabellini, Valentino Ledda, Sebastian Dallapiccola e Francesco Dei Ceci, impegnati nell'Europeo Rally FIA ERC e Junior ERC, quindi Matteo Bernini che parteciperà ai campionati croato e romeno.

Per la velocità in circuito Gabriele Minì sarà ancora il riferimento in Formula 2, Matteo De Palo per la Formula 3, Iacopo Martinese e Vittorio Orsini in Formula 4. Tra i portacolori della Nazionale si aggiunge Simone Faggioli per la velocità in salita, già protagonista del 2025 con il successo nella cronoscalata internazionale Pikes Peak. Oltre all'azione in pista e su strada, è stato reso omaggio anche alle diverse figure del motorsport, come Veruschka Perazzi, segretaria di manifestazione in diverse gare e settori, premiata nell'ambito dei FIA Awards 2025 per Volunteers and Officials nella categoria «Other Officials».