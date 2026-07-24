Aci presenta le nuove commissioni sportive. La Russa: «La forza della squadra al centro del nostro progetto»

La giunta sportiva dell'Aci, riunitasi a Roma, sotto la presidenza di Geronimo La Russa, ha deliberato la nuova composizione delle commissioni Sportive. Le commissioni operano per singola specialità e hanno tra i propri compiti quello di elaborare proposte tecniche e regolamentari, organizzare e promuovere i campionati nazionali e le serie titolate, supportare l'attività agonistica e il reclutamento dei giovani talenti. «Desidero innanzitutto ringraziare - dichiara il presidente dell'Aci Geronimo La Russa - chi, fin qui, ha contribuito a dare un sostegno importante alle attività svolte da dalle singole Commissioni. Allo stesso tempo auguro buon lavoro ai numerosi nuovi componenti, sicuro che sapranno raggiungere gli obiettivi prefissati». «Il metodo che ci ha portato alle nuove composizioni - prosegue Geronimo La Russa - è stato dettato innanzitutto dalla professionalità e dalla competenza di chi farà parte delle diverse commissioni».

«Sono certo che a rendere sempre più competitivo e qualificato l'impegno della nostra Federazione Sportiva - spiega il presidente dell'Aci - sarà il lavoro di squadra. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere traguardi ambiziosi e importanti come quelli che abbiamo l'obbligo di prefissarci». «Poter, poi, contare sull'esperienza di campioni come Miki Biasion o Riccardo Patrese, solo per citare due nomi, sarà un valore aggiunto a completamento di un team che farà proprio della coesione e della voglia di fare il suo elemento distintivo. Così come la dedizione e la professionalità di Giuseppe Zagami e Raffaele Pelillo, fondamentali nel percorso effettuato fin qui, risulteranno sempre centrali nei lavori delle Commissioni e determinanti per poter effettuare le scelte migliori».

Ecco i presidenti delle nuove commissioni: - Autostoriche Cantarella Paolo; - Mobilità Sostenibile Torcellan Stefano; - Karting Patrese Riccardo; - Off Road & CCR De Mori Lucio; - Rally Biasion Miki; - Slalom Cascino Marco; - Formula Challenge Cilento Pasquale; - Velocità in Circuito Minardi Gian Carlo; - Velocità in Salita Dalmeri Fiorenzo; - Area Tecnica e della Sicurezza De Felice Roberto; - Gruppo Ufficiali di Gara Battaglia Alessandro; - Atleti Andreussi Anna; - Automodellismo Dinamico RC Giubbilei Alessandro; - E Sport - Simulatori Martelli Cristiano.