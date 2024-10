Aci a Bologna con le sportive d'epoca e la cultura delle 4 ruote. Sticchi Damiani: «Evento che celebra evoluzione e bellezza auto»

L'Automobile Club d'Italia partecipa con Aci Storico ad «Auto e Moto d'Epoca 2024», in corso alla Fiera di Bologna, per rendere un omaggio alla storia sportiva e alla cultura del mondo delle quattro ruote. «La partecipazione dell'Automobile Club d'Italia a un evento di tale rilevanza - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci e di Aci Storico - è per noi motivo di particolare orgoglio. Essere presenti qui a Bologna, in un contesto che celebra la bellezza e l'evoluzione dell'automobile, rappresenta un'opportunità straordinaria per ribadire l'importanza della conservazione, tutela e valorizzazione della nostra storia motoristica. Il crescente interesse del pubblico verso il motorismo storico dimostra quanto la cultura dell'auto sia parte rilevante del nostro patrimonio collettivo, e quanto sia essenziale continuare a raccontarla, come simbolo di stile, eleganza, design, ricerca e innovazione ingegneristica e tecnologica, e naturalmente passione».

«La partecipazione di Aci Storico ad Auto e Moto d'Epoca, con un programma così ricco di cultura e storia sportiva, - ha sottolineato Vincenzo Leanza, Segretario Generale dell'Aci e direttore di Aci Storico - riflette l'impegno dell'Ente nel rappresentare un punto di riferimento istituzionale nel mondo del motorismo storico italiano. Riteniamo, infatti, che la cura e la conservazione delle automobili storiche, vere opere d'arte su ruote, non sia solo un atto di passione, ma anche un dovere morale, come salvaguardia del nostro patrimonio culturale». Attraverso diverse aree tematiche, lo spazio espositivo Aci/Aci Storico, offrirà ai visitatori l'opportunità di ammirare alcune tra le vetture più iconiche tra quelle che hanno segnato l'evoluzione del design e della tecnologia automobilistica. Per la prima volta in Italia, grazie a visori Apple Vision Pro, non ancora commercializzati in Europa, gli spettatori potranno entrare nel «Metaverso» ed immergersi nel mondo delle auto storiche. Protagonista di questa experience di realtà virtuale e aumentata, la Triumph TR3A utilizzata da Federico Fellini ne «La Dolce Vita»: incarnazione dello spirito e del fascino di un'epoca irripetibile e indimenticabile. Il viaggio nel mondo del cinema proseguirà nello spazio espositivo Divine a Motore, con auto che hanno avuto un ruolo di primo piano sul grande schermo: la Lancia Aurelia B24 Convertibile, esemplare originale protagonista de «Il Sorpasso» di Dino Risi, la fuoriserie Lancia Aurelia B52 Vignale, guidata da Gina Lollobrigida, una Lancia Flaminia Coupé Pininfarina, il cui primo proprietario fu Marcello Mastroianni, e la Fiat 1500 familiare, utilizzata da Anna Magnani, il primo dei due Oscar italiani (1955) alla Migliore attrice protagonista. Tra le protagoniste, spazio anche alle auto celebrative dei 110 anni della storia Maserati e alle leggende delle gare di velocità in salita.