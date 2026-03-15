Aci Roma ha rinnovato l'appuntamento con la tradizionale benedizione degli automobilisti al Colosseo

L'Automobile Club Roma rinnova l'appuntamento con la tradizionale benedizione dei veicoli al Colosseo, in occasione della Festa di Santa Francesca Romana, Patrona degli automobilisti. L'AC Roma, in collaborazione con Roma Capitale, anche quest'anno, ha dato vita alla più antica manifestazione automobilistica della Capitale, celebrata per la prima volta nel 1928, che unisce la tradizione religiosa con la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, da sempre al centro dell'impegno dell'Ente. La cerimonia ha avuto inizio con la Santa Messa pontificale presso la Basilica di Santa Francesca Romana al Foro Romano, che è stata officiata da S.E. Mons. Andrea Toró, Rettore del Pontificio Istituto Ungherese di Roma con i Monaci Benedettini Olivetani, tenutari della Basilica, preceduta dal tradizionale omaggio floreale alla Santa da parte dell'Automobile Club Roma.

Al termine della funzione religiosa, c'è stata la tradizionale processione verso Piazza del Colosseo, dove è avvenuta la benedizione delle auto e degli automobilisti, momento particolarmente sentito, che richiama ogni anno numerosi cittadini e rappresenta un'occasione di riflessione sul valore della prudenza, del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida. È stato possibile ammirare, poi, una rappresentanza dei veicoli istituzionali delle Autorità civili, militari e di pubblica sicurezza, posizionati presso l'area dell'Arco di Costantino, grazie al contributo degli Ufficiali di Gara dell'Automobile Club Roma. La benedizione è terminata con l'esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli automobilisti e i Soci dell'Automobile Club Roma hanno potuto partecipare alla cerimonia portando con sé le chiavi del proprio veicolo.

«La benedizione degli automobilisti in occasione della Festa di Santa Francesca Romana è una tradizione che unisce spiritualità, senso civico e cultura della sicurezza stradale - ha dichiarato la Presidente dell'Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco. Dal 1928 questo appuntamento rappresenta un momento identitario per la città di Roma e per il mondo dell'auto, richiamando l'attenzione sull'importanza di una mobilità responsabile, fondata sul rispetto della vita e delle regole. L'Automobile Club Roma è stata orgogliosa di contribuire, anche quest'anno, alla realizzazione di questa tradizione cittadina e ringrazia le Autorità civili, militari e di Polizia italiane e dello Stato Città del Vaticano per la sentita partecipazione».