Acquistare o vendere auto o moto usate diventa un processo sicuro e senza rischi grazie a pratico.it

Nel mercato delle compravendite di veicoli usati, la fase del passaggio di proprietà rappresenta spesso un punto critico, caratterizzato da rischi significativi sia per l’acquirente sia per il venditore. Il primo teme di pagare senza ottenere effettivamente il veicolo, mentre il secondo rischia di trasferire la proprietà senza ricevere il pagamento o di ritrovarsi con un assegno circolare falsificato.

Per risolvere queste problematiche e offrire una soluzione sicura, pratico.it ha sviluppato un servizio che integra il pagamento e il trasferimento di proprietà in un unico processo digitale, trasparente e privo di rischi. Il passaggio di proprietà di pratico.it: pagamento e sicurezza in un’unica soluzione. Grazie al nuovo servizio, il pagamento del veicolo e la trascrizione del trasferimento al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avvengono simultaneamente. Questo è reso possibile dal sistema “Cassaforte” di pratico.it, che utilizza un istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia per custodire l’importo della vendita in un conto di deposito dedicato.

Il pagamento viene rilasciato al venditore solo al completamento delle pratiche burocratiche, una volta che l’acquirente è ufficialmente il nuovo proprietario del veicolo. Questo sistema elimina completamente il rischio di frodi legate ai pagamenti e garantisce la massima tranquillità per entrambe le parti coinvolte.

Digitalizzazione e supporto locale: un processo semplice e veloce. Il servizio di pratico.it è quasi interamente digitalizzato: le operazioni preliminari possono essere svolte comodamente online, mentre gli step conclusivi vengono gestiti presso una delle numerose agenzie partner presenti sul territorio. In questo modo, pratico.it combina la velocità delle soluzioni digitali con la sicurezza e l’affidabilità di un network locale di consulenti esperti.

Un mercato dell’usato più sicuro e trasparente. Con questo approccio innovativo, pratico.it non solo elimina i rischi legati alla compravendita di veicoli usati, ma si impegna anche a promuovere la fiducia e la trasparenza in un settore spesso soggetto a truffe e incertezze. Il servizio, attualmente disponibile a Milano, sarà esteso a livello nazionale entro la fine del 2025, con l’obiettivo di trasformare il mercato dell’usato in un’esperienza più serena e affidabile per tutti. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di pratico.it: www.pratico.it.