Acquisto auto, quanti stipendi servono per comprarla? Italia in coda, Olanda al primo posto

ROMA - L'acquisto di un'auto è sempre una decisione ragionata, soprattutto quando occorre fare i conti con il rapporto tra il costo della vettura “dei sogni” e il proprio stipendio. Ma in Europa chi è che ci rimette di più? A faticare, secondo una classifica stilata da AutoScout24 - analizzando le 10 auto usate più richieste nell'ultimo anno sulla piattaforma e comparando i prezzi medi nuovi delle stesse vetture in alcuni Paesi agli stipendi medi - sono soprattutto spagnoli e italiani. Se infatti balza subito all'attenzione che ad un olandese bastano “solo” 10,6 retribuzioni mensili per concretizzare la scelta di un'auto, il cui costo qui è persino più alto della media (31.165 euro), lavoratori di Spagna e Italia sono uniti nel sacrificio e per acquistare le stesse vetture devono lavorare decisamente di più, prevedendo rispettivamente una spesa di ben 16,4 e 14,3 stipendi, a fronte di un costo medio di 28.560 e 25.235 euro.

In generale, si registra una situazione positiva in nord Europa e, se si ragiona nell'ottica di comprare un'auto usata, il Belgio è in testa (10,4 stipendi necessari), seguito da Olanda(10,6), Germania(10,7) e Austria, dove occorrono circa 10,8 stipendi. Spagna e Italia, come evidenziato,sono il fanalino di coda, mentre i cugini francesi si discostano di poco, dovendo mettere a budget 13,5 retribuzioni mensili.

Se si vuole acquistare oggi un'auto usata in Olanda, prendendo come riferimento la stessa classifica delle 10 auto più richieste in Europa, il tenore dato dagli stipendi si muove di pari passo con un costo più elevato, dal momento che il prezzo medio qui si aggira sui 31.165 euro. Diversamente dalla Spagna, dove il sacrificio dei numerosi stipendi è beffato da una spesa comunque importante (28.560 euro), e dalla Francia, che si scontra con modelli che in media costano 30.640 euro.

Consolazione amara per l'acquirente della nostra Penisola, che pur faticando per raggiungere il traguardo trova prezzi tra i più economici e mediamente attestati sui 25.235 euro. Guardando la top 3 dei modelli nuovi più venduti in Italia nel 2018, gli automobilisti confermano di puntare alla funzionalità a buon prezzo, preferendo come regine del mercato la Fiat Panda, la Renault Clio e la Fiat 500 X. Scelte che trovano ulteriore convenienza se ci si orienta poi sull'usato.

Quanti stipendi sono necessari per ciascuna? Se per una 500 X usata fino a 5 anni, che sul portale di AutoScout24 ha un prezzo medio di 17.350 euro occorrono circa 10 stipendi, per portarsi a casa una Clio (10.470 euro) basta un investimento di quasi 6 stipendi e di appena 5 stipendi per una Panda(8.975 euro).