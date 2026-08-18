Acura Nexera Vision, un concept non per anticipare la nuova NSX ma per introdurre i nuovi canoni di stile

La Honda sta studiando una nuova NSX? Così sembrerebbe guardando la Acura Nexera Vision, il concept che è stato presentato a The Quail nell’ambito della Monterrey Design Week, ma che – a loro dire – non prefigura un modello in particolare, poiché è la vetrina del nuovo linguaggio stilistico che il marchio premium di Honda utilizzerà a partire dalla prossima generazione della RDX, un suv di medie dimensioni che gode di un certo successo in Nordamerica.

E per mantenere in ogni caso una buona dose di sorpresa, la Nexera Vision è quanto di più distante dalla RDX: una vera coupé sportiva 2 posti dotata di un lungo cofano e di un altrettanto abbondante sbalzo che porta il frontale ad abbassarsi in corrispondenza di un largo sfogo, formando così un’ala incorporata che ricorda i prototipi con i quale Acura corre e vince nel campionato IMSA di durata.

Le proporzioni sono quelle di un’auto a motore anteriore, non troppo ingombrante e trazione posteriore, ma se fosse un’elettrica, questo tipo di congetture non avrebbero senso. In ogni caso, Acura non ha dichiarato alcunché sul sistema di propulsione della Nexera, a rafforzare il suo ruolo di esempio di stile e un modo per celebrare i 40 anni del brand creato da Honda per il Nordamerica.

Le sue forme sono state plasmate proprio presso l’Acura Design Studio che si trova a Los Angeles e sono il frutto della matita di Yasutake Tsuchida, Acura creative director and vice president of Auto Design, il quale parla di “proporzioni disciplinate, forme scolpite e integrazione senza soluzione di continuità di tecnologia avanzata creando un’espressione che guarda avanti rispettando il brand”.

Gli altri elementi salienti sono i fianchi lisci, l’abitacolo con parabrezza avvolgente, per esaltare la visibilità, e che discende fino allo spigolo della coda, dove si trova uno spoiler a comparsa, e infine le luci che prefigurano la nuova firma luminosa ispirata alla A stilizzata che da sempre identifica il brand Acura. Sarà sicuramente questo uno degli elementi che vedremo sulla RDX di quarta generazione.

Altri elementi di spicco sono la verniciatura in grigio opaco, le ruote su cerchi da 22” a fissaggio monodado, i dischi freno carboceramici marchiati Brembo, le portiere che si aprono verso l’alto in avanti e infine le finiture in carbonio forgiato, materiale utilizzato anche fascia centrale, il diffusore posteriore, i sottoporta, le strutture interne delle portiere e altri particolari dell’abitacolo.

Anche qui la volontà è di ridefinire i canoni stilistici unendo forma e funzione e utilizzando materiali sostenibili come il già sitato carbonio forgiato (ricavato mescolando frammenti di carbonio primario nella resina epossidica), l’alluminio riciclato, l’Alcantara composto in parte da poliestere riciclato e una pelle naturale studiata per ridurre l’impatto ambientale ed essere recuperabile alla fine del ciclo di vita.

Ad esaltare la sportività ci pensano l’impostazione della plancia e soprattutto il sedile che è fissato in modo solidare al pavimento della vettura, così come avviene sulla vettura da corsa, per avere il punto anca il più possibile vicino al terreno e “sentire” la vettura al meglio. Per ottenere il giusto assetto di guida occorre regolare la posizione della pedaliera e del piantone del volante a cloche.

Insomma una sportiva elegante, tecnologica, moderna ma anche piena di elementi classici che ricordano anche molte sportive italiane le quali, notoriamente, godono dell’ammirazione dei giapponesi, ma anche degli americani che hanno tributato storicamente grandi successi ai capolavori meccanici e di stile provenienti dal Belpaese.

Vedremo dunque se questa Nexera servirà solo come canone per i soliti Suv oppure darà vita ad una coupé del quale il brand avrebbe comunque bisogno per affermare i propri valori e la propria immagine dopo avere compiuto quattro decenni di vita.