Il mondo del motorsport italiano è in lutto per la scomparsa di Luca Bartolini. Il noto giornalista fiorentino, per anni punto di riferimento della comunicazione federale, si è spento nella tarda serata di martedì 24 novembre nella sua Firenze, al termine di una lunga battaglia contro problemi di salute affrontata con grande dignità e tenacia.

La notizia lascia un vuoto profondo nell’automobilismo sportivo nazionale e all’interno di ACI Sport, realtà in cui Bartolini ha ricoperto incarichi di vertice fin dai primi anni di attività della società, guidandone la direzione comunicazione dal 2009 fino allo scorso febbraio.

Una vita dedicata al motorsport Attivo nel giornalismo motoristico italiano e internazionale sin dagli anni Ottanta, Bartolini ha attraversato e raccontato oltre quattro decenni di evoluzione delle quattro ruote. Professionista poliedrico, rigoroso e profondamente innamorato del proprio mestiere, si è distinto per una competenza tecnica e una meticolosa precisione che lo hanno reso una figura autorevole nell'intero ambiente sportivo.

Il maestro di generazioni di comunicatori Al di là dei ruoli istituzionali, il suo contributo più duraturo riguarda la formazione umana e professionale di intere generazioni di addetti stampa e specialisti della comunicazione. Bartolini ha interpretato il proprio lavoro come uno spirito di servizio verso i colleghi, facendo della condivisione delle esperienze e della creazione di opportunità una vera e propria missione.

Chi ha lavorato al suo fianco ne ricorda il tratto gioviale, l’ironia sottile e l’entusiasmo contagioso, qualità che convivevano con una rigida deontologia professionale, una lealtà assoluta e una chiarezza morale fuori dal comune. La sua scomparsa priva l'ambiente di una guida affettuosa e di un esempio di serietà destinato a restare un punto di riferimento per chiunque operi nella comunicazione sportiva.