Addio a dischi e pastiglie, Mercedes rivoluziona il sistema di frenata. Schema in-drive integra dispositivo di rallentamento

Mercedes-Benz lavora con grande impegno nell'ambito dell'innovazione sia che si tratti di modelli con motori termici (come nel caso dei nuovi ibridi per architettura MMA) sia per le auto elettriche pure. È proprio destinato a questo tipo di veicoli il nuovo sistema di freno in-drive che - secondo quanto ribadito dalla stessa Casa della Stella a Tre Punte - potrebbe dare forma alla prossima era dei trasporti. La rivoluzione della tecnologia di frenata si basa sull'integrazione di un sistema destinato a questo scopo nell'unità di azionamento elettrico anziché (come si fa oggi con i tradizionali dischi o tamburi) nella ruota. L'idea non è nuova - visto che il rallentatore elettromagnetico o retarder è utilizzato dagli Anni '50 nei camion e negli autobus - ma nell'edizione Mercedes rappresenta un importante passo avanti in termini di sostenibilità, efficienza e riduzione della manutenzione.

Il freno in-drive è praticamente esente da manutenzione o consumi degli elementi d'attrito, uno dei pochi punti 'deboli' delle auto elettriche vista l'elevata massa di questi veicoli, vicina anche a 3 tonnellate. Ma soprattutto non provoca ruggine e non emette particolato, un tema questo di grande attualità perché inserito nelle future norme sulle emissioni Euro 7 assieme alla polvere di usura dei pneumatici. Inoltre l'assenza di attriti elimina il rumore dei freni a tutto vantaggio del confort acustico. Come spiega Mercedes, il freno elettrico in-drive libera l'interno dei cerchi dalla presenza dei dischi e quindi elimina la necessità di montare cerchi con aperture o fori per ottenere il raffreddamento dei dispositivi tradizionali. E la combinazione ruota/pneumatico più leggera riduce anche la massa non sospesa garantendo una migliore qualità di guida.

Lo schema in-drive integra direttamente il dispositivo di rallentamento e arresto nell'unità di azionamento elettrica, e per evidenti motivi (deve essere presente sia sull'asse anteriore che su quello posteriore) è utilizzabile solo con modelli elettrici a trazione integrale. L'effetto frenante rimane affidabile e facile da controllare (grazie al cosiddetto brake-by-wire che sfutta un collegamento elettrico) anche in condizioni difficili, e senza cali delle prestazioni per surriscaldamento.