Aero Momodesign, casco da moto vince il XXVI Compasso d'Oro, premiato da Associazione Disegno Industriale

MILANO - Il casco per moto Aero di Momodesign ha vinto il prestigioso premio XXVI Compasso d'Oro ADI 2020 che viene attribuito dall'Associazione per il Disegno Industriale e che - dal 1954 ad oggi - ha premiato quasi trecento progetti per mettere in evidenza il valore e la qualità deiprodotti. Aero nasce dalla visione di Momodesign di proiettare il marchio nel futuro della mobilità con un casco moto dotato di una grande aerodinamicità e caratterizzato da un movimento visiera innovativo brevettato e da un sistema di ventilazione intelligente alimentato a batteria che è attivabile dallo smartphone con una specifica App. Attraverso questo sistema di smart control della ventilazione - attivabile scaricando la App Momodesign Tornado 1.0 per Android e Apple il motociclista ha la possibilità di staccare le mani dal manubrio il meno possibile, evitando cali di attenzione durante la guida, in particolare quella urbana.

La temperatura all'interno di Aero rimane così costante anche in condizioni di flusso dell'aria insufficiente - quali la guida sotto i 50 km/h o gli stop al semaforo - trasformando il casco stesso in un elemento 'attivo' per aumentare confort e sicurezza dell'utilizzatore. L'assenza di un attacco visiera esterno conferisce al casco Aero un design lineare ed essenziale, che rende riconoscibile la sua forma, pensata come un'unica entità. Inoltre il suo design innovativo conferisce a chi lo indossa ampia visibilità, silenziosità e maggiore sicurezza. Con Aero, Momodesign ha portato al debutto una nuova generazione di caschi, superando i suoi canoni, coniugando design innovativo ed elevata funzionalità. Un design orientato alla funzionalità e alla sicurezza dove connettività, grande aerodinamica e gestione termica diventano i punti di forza di questo casco moto. L'impegno del Centro Stile Momodesign sui temi dell'innovazione, della ricerca e della sicurezza rappresentano il punto fermo della strategia del marchio.