Ecco il primo aeroporto al mondo per auto volanti: inaugurato in Inghilterra entro la fine del 2021

Ecco il primo aeroporto al mondo per auto volanti. Dovrebbe essere inaugurato a Coventry (nelle West Midlands, in Inghilterra) entro la fine dell'anno, visto che le aziende si preparano per i test dei veicoli già nel 2023. La società Urban Air Port ha ricevuto finanziamenti governativi per costruire l'hub per aerotaxi e droni di consegna in città che i passeggeri potranno utilizzare in modo simile ai consueti aeroporti odierni. Non solo. Questi scali daranno anche la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici ed effettuarne la manutenzione.

Coventry è stata scelta come luogo per la costruzione a causa della sua posizione nel cuore del Regno Unito: entro quattro ore può essere raggiunta dalla maggior parte del paese. L'aeroporto sarà in grado di supportare qualsiasi velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale.

Ci sono stati lanci di prototipi da parte di altre società in altre città. Nel 2019 Skyports ha svelato un prototipo del suo vertiport a Singapore. A Miami, nel frattempo, una torre residenziale ha progettato uno sky deck (una sorta di banchina del cielo) che potrebbe essere successivamente modificato ed essere trasformata in uno skyport. Invece Uber ha rilasciato progetti di skyport per città come Melbourne e Dallas.

Urban Air Port ha affermato di essere in trattative con città di tutto il Regno Unito e in altri paesi per l'installazione dei propri aeroporti urbani e di aver avviato discussioni con gli investitori sulla rapida commercializzazione. In parallelo la start-up Vertical Aerospace ha dichiarato di aver ricevuto una sovvenzione per esaminare il lancio di un servizio di taxi aereo nel sud-ovest del Regno Unito.