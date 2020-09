Aggressioni agenti su strade, primo semestre crescono 20,6%. ASAPS: 1.414 episodi contro Carabinieri e Polizia

ROMA - Nella prima metà dell'anno, nonostante due mesi di lockdown con circolazione dei veicoli quasi azzerata e incidenti in calo di oltre il 50% rispetto al gennaio-giugno 2019, in Italia sono incredibilmente aumentate del 20,6% le aggressioni sulle strade a Carabinieri e agenti dei diversi corpi di Polizia. Lo riferisce l'Osservatorio dell'ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) che ha registrato 1.414 attacchi fisici nel primo semestre, contro 1.123 episodi registrati nello stesso periodo del 2019.

L'Osservatorio ha tenuto conto dei soli attacchi fisici che hanno provocato lesioni refertate agli operatori di Polizia durante i controlli su strada (sono escluse quindi le aggressioni avvenute nella gestione dell'ordine pubblico e le altre non conseguenti al controllo del territorio). Il maggior numero di aggressioni ha riguardato l'Arma dei Carabinieri con 651 episodi pari al 46%, ma in calo rispetto al 47,6% dello scorso anno. Seguono a poca distanza gli attacchi fisici ad agenti della Polizia di Stato con 634 episodi (44,8%) in aumento rispetto al 42,2% del primo semestre 2019. Sono stati invece 105 gli attacchi alla Polizia Locale 7,4%, in diminuzione rispetto lo scorso anno quando la percentuale toccò l' 11%.

Infine è stato registrato un 3,5% di episodi che ha riguardato altri corpi. La percentuale è leggermente superiore a 100 - precisa ASAPS - in quanto in alcuni casi nell'aggressione hanno riportato lesioni agenti di corpi di polizia diversi o militari.

Resta preoccupante, anche se in calo, la percentuale degli stranieri protagonisti delle aggressioni: 557 episodi pari al 39,4%, mentre erano stati il 51% lo scorso anno. Nel dettaglio in 404 attacchi (il 28,6%) l'aggressore è poi risultato ubriaco o drogato, mentre in 203 episodi (14,4%) è stata utilizzata un'arma propria o impropria e perfino la stessa vettura guidata dall'aggressore. Tra gennaio e giugno sono stati registrati 235 ingressi di un Carabiniere o un agente di Polizia al pronto soccorso ogni mese, cioè quasi 8 al giorno, uno ogni 3 ore.