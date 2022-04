Agli Electric Days filiera della mobilità, politica e mondo della ricerca si confrontano sulla transizione ecologica

Quanto inciderà il rischio di una crisi energetica sulle politiche per la decarbonizzazione? Quali le possibili ripercussioni sociali della transizione e le opportunità da cogliere per il nostro Paese? Che futuro avrà la filiera italiana dell’auto?

Saranno questi i principali temi al centro dell’agenda degli Electric Days, l’appuntamento promosso da Motor1.com e InsideEVs.it sull’elettrificazione della mobilità, in programma il 21 e il 22 aprile al MAXXI di Roma e il 23 aprile con uno spazio virtuale interamente dedicato all’approfondimento di prodotto.

Focus principale di questa edizione sarà la transizione ecologica ed energetica in Italia. La manifestazione ospiterà vertici dell’industria, rappresentanti del mondo della politica e della ricerca e ospiti d’eccezione. Tra le conferme, anche quella del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Quasi totalmente definito il programma della tre giorni che il 21 aprile vedrà la giornata del COME: la transizione ecologica oggi spaventa perché è un processo non semplice, ma i timori si superano attraverso la conoscenza, spiegando la complessità. Un passaggio indispensabile per assumere scelte politiche, economiche e individuali consapevoli oltre che sostenibili. Diversi i talk previsti in questa prima giornata, solo per citare i titoli principali: “L’auto elettrica fa bene o male all’Italia?”, “Quante colonnine servono agli italiani?”, “La transizione della Motor Valley”, “Come saranno le batterie del futuro?”.

Oltre alle aziende, protagonisti dei talk saranno anche rappresentanti istituzionali e della filiera della mobilità (in testa MOTUS-E, ANFIA, UNRAE e la sigla sindacale FIOM), sollecitati sulle diverse sfide lanciate dal processo di elettrificazione.

Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, sarà dedicato ai PERCHÉ della transizione, con un faro sulle finalità che hanno innescato questo processo e sulle implicazioni che avrà nella vita di tutti i giorni.

Dopo un’introduzione fatta di numeri, che fornirà la base per tutti i dibattiti della giornata, sarà la volta del panel politico che per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina vedrà confrontarsi pubblicamente gli esponenti parlamentari dei principali partiti, esperti di energia, per capire davvero “A che punto è la politica energetica in Italia”.

Spazio poi alla presentazione della ricerca "Le variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di guida”, svolta dal Center for Automotive Research and Evolution dell’Università Guglielmo Marconi per la Fondazione Caracciolo. Si tratta del primo studio a livello internazionale che analizza l'impatto ambientale sull'intero ciclo di vita dell'auto elettrica in base a diversi profili di utilizzo, nonché dei sistemi energetici che ne alimentano la produzione e la marcia su strada.

Il 23 aprile sarà un’occasione utile anche per i consumatori finali per ottenere, in diretta sui social, risposte concrete alle domande “quale tecnologia fa per me? Qual è l’auto giusta per le mie esigenze di mobilità? Quali sono le caratteristiche da valutare? Qual è il modo migliore per guidarla?”. Uno spazio virtuale interamente dedicato all’approfondimento di prodotto. I tester di Motor1.com e InsideEVs, insieme a influencer tech, lifestyle e creator racconteranno sui social le più interessanti novità di mercato.

Talk, dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi si svilupperanno all’interno della sala Auditorium del Museo MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) di Roma e saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram e TikTok di Motor1.com e InsideEVs.