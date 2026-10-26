Aielli, il borgo che rinasce con l'arte: Mazda porta la storia di Hiroshima nel cuore della Marsica

Dal progetto Borgo Universo alla collaborazione con Mazda, il paese abruzzese continua a investire sulla cultura come motore di valorizzazione del territorio. Il nuovo murale dedicato alla pace conferma una scelta che ha trasformato le strade in un museo a cielo aperto.

La scommessa di un piccolo paese diventato un museo. Un piccolo borgo della Marsica che guarda alle stelle e utilizza l'arte per costruire il proprio futuro. Aielli, in provincia dell'Aquila, è diventato negli ultimi anni uno degli esempi più interessanti di come la cultura possa contribuire alla trasformazione di un territorio. Una scelta sostenuta dal sindaco Enzo Di Natale, che ha puntato sulla valorizzazione dell'identità locale, sul recupero degli spazi pubblici e sulla capacità di attrarre visitatori attraverso un'offerta culturale originale. Il risultato è Borgo Universo, un progetto nato nel 2017 che ha progressivamente trasformato le strade, le piazze e le facciate degli edifici in un museo diffuso di arte contemporanea.

Oggi il percorso comprende oltre cinquanta opere tra murales, sculture e installazioni. Artisti italiani e internazionali hanno contribuito a costruire un patrimonio visivo che si affianca alla storia e alle tradizioni del paese. L'ultimo capitolo arriva dal Giappone. Mazda Italia ha scelto proprio Aielli per realizzare, con l'artista Kotè, un murale dedicato a Sadako Sasaki, la bambina di Hiroshima diventata simbolo della pace. Un incontro che conferma la capacità del borgo di aprirsi a storie e culture lontane senza perdere il rapporto con le proprie radici.

Dalle stelle ai murales, la cultura come identità. Aielli ha un legame particolare con l'astronomia. Qui nacque nel 1856 Filippo Angelitti, astronomo al quale si collega una tradizione scientifica che oggi trova espressione nella Torre delle Stelle, sede di un osservatorio astronomico e di un museo dedicato al cielo. Proprio il rapporto con l'universo ha ispirato il nome e l'identità di Borgo Universo. Il progetto ha saputo unire due linguaggi apparentemente distanti, l'astronomia e la street art, trasformandoli in elementi complementari di una stessa proposta culturale. Da una parte la conoscenza scientifica, dall'altra la creatività contemporanea. In mezzo il paese, con le sue case, i vicoli, le piazze e la vita quotidiana degli abitanti.

La cultura come investimento sul territorio. Per un piccolo comune delle aree interne, la capacità di attrarre visitatori rappresenta un'opportunità che va oltre il semplice turismo. Significa creare nuove occasioni per le attività commerciali, valorizzare gli spazi urbani, favorire la conoscenza delle tradizioni locali e rafforzare il rapporto tra gli abitanti e il proprio paese. Naturalmente l'arte, da sola, non risolve i problemi strutturali dei territori montani. Servono servizi, collegamenti, opportunità di lavoro e una programmazione capace di accompagnare lo sviluppo nel tempo.

Ma l'esperienza di Aielli dimostra che anche una realtà di dimensioni contenute può costruire una propria riconoscibilità culturale. E il progetto continua a evolversi. Nel 2025 Borgo Universo ha avviato una nuova esperienza legata alla realtà aumentata, attraverso il progetto MAUA, che permette di arricchire digitalmente alcune opere di street art. Un ulteriore passaggio nel percorso di innovazione culturale, nel quale la tecnologia diventa uno strumento per valorizzare un patrimonio artistico già presente sul territorio.

Mazda e Hiroshima, un messaggio che supera i confini. La collaborazione con Mazda introduce una dimensione internazionale in questo percorso. Il costruttore automobilistico giapponese, fondato a Hiroshima nel 1920, porta ad Aielli una parte della propria storia, segnata dalla tragedia del bombardamento atomico del 1945 e dalla successiva ricostruzione. Il murale di Kotè racconta la vicenda di Sadako Sasaki attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea, utilizzando il volto della bambina e la figura della gru di carta per rappresentare la speranza e il desiderio di pace. Per Aielli si tratta di un'opera che arricchisce il patrimonio di Borgo Universo, ma anche di un'occasione per affrontare un tema universale attraverso uno spazio pubblico.

La memoria di Hiroshima entra così nella vita di un paese abruzzese, dove potrà essere incontrata da residenti, studenti e visitatori. Un messaggio particolarmente significativo in un territorio, quello della Marsica, che conosce il valore della ricostruzione. Il terremoto del 1915 ha segnato profondamente la storia di quest'area dell'Abruzzo, modificandone il paesaggio urbano e la vita delle comunità. Sarebbe improprio sovrapporre tragedie storiche tanto diverse. Esiste però un elemento comune nella capacità delle persone di ricostruire luoghi, relazioni e prospettive dopo una catastrofe. È su questo terreno che l'incontro tra Hiroshima e Aielli acquista una particolare forza simbolica.

Un modello che guarda al futuro senza dimenticare il passato. La storia di Borgo Universo offre anche uno spunto di riflessione sul futuro dei piccoli centri italiani. Per molto tempo il dibattito sulle aree interne si è concentrato soprattutto sullo spopolamento, sull'invecchiamento della popolazione e sulla difficoltà di mantenere servizi e attività economiche. Questioni ancora aperte, che non possono essere superate soltanto con un festival o con l'arrivo di nuovi visitatori. L'esperienza di Aielli mostra però un'altra possibilità: utilizzare la cultura come elemento di identità e come punto di partenza per una strategia di valorizzazione più ampia.

Il progetto promosso dal sindaco Di Natale ha progressivamente costruito un legame tra la storia del paese, l'astronomia, l'arte urbana e le nuove tecnologie. Un percorso che oggi si arricchisce della collaborazione con una realtà industriale internazionale come Mazda. Non si tratta semplicemente di aggiungere un altro murale a una collezione già importante. L'opera dedicata a Sadako introduce nel borgo una storia che riguarda la memoria del Novecento, la responsabilità individuale e il valore della pace.

Ed è forse proprio questa la sfida più interessante per un paese che ha scelto di affidare all'arte una parte del proprio futuro: non limitarsi a diventare una destinazione da fotografare, ma trasformarsi in un luogo capace di trasmettere conoscenza. Ad Aielli, un tempo, si guardava il cielo per studiare le stelle. Oggi si guardano anche i muri per scoprire storie che arrivano dall'altra parte del mondo. E il viaggio da Hiroshima alla Marsica dimostra che la cultura, quando riesce a parlare alle persone, può superare qualsiasi distanza.