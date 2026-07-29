Airbus, il nuovo A350 ha raggiunto per la prima volta l'Australia partendo da Tolosa senza nessuno scalo

Il nuovo aereo di Airbus A350-1000ULR, in un volo di prova, ha raggiunto per la prima volta l'Australia, segnando una nuova importante tappa nello sviluppo del progetto Sunrise. Il volo sperimentale ha raggiuto Melbourne al termine di un lungo viaggio, partito dalla Francia, dallo stabilimento Airbus di Tolosa. Il volo rientra nel programma di collaudo e certificazione dell'aereo, progettato per operare alcuni dei collegamenti commerciali più estesi al mondo.

A bordo quattro piloti collaudatori e cinque ingegneri di Airbus, impegnati a verificare il funzionamento dei sistemi dell'aereo, in un volo di durata pari alle future rotte commerciali. Particolare attenzione è riservata al nuovo sistema di alimentazione e al serbatoio supplementare da 20 mila litri, che consentirà all'A350-1000ULR di operare voli commerciali senza scalo, di durata fino a 22 ore.

L'aereo è ripartito da Melbourne alla volta di Tolosa e proseguire il programma di test. Due piloti Qantas si uniranno all'equipaggio di collaudo nel volo verso la Francia. L'aereo aveva completato il volo inaugurale il 2 giugno. Nelle settimane successive, i tecnici di Airbus hanno condotto una serie di verifiche a terra e in volo, incluse quelle riguardanti il sistema di carburante riprogettato per sostenere le esigenze delle future rotte intercontinentali. Prosegue intanto sulla linea di assemblaggio finale di Tolosa la costruzione del modello Vega, il primo A350-1000ULR della Qantas.

Sarà il primo esemplare del Project Sunrise a essere consegnato alla compagnia di bandiera australiana, con consegna prevista in aprile 2027. Dall'ottobre dello stesso anno, gli Airbus A350-1000ULR saranno in volo per inaugurare i collegamenti diretti fra Sydney e Londra, diventando i voli commerciali senza scalo più lunghi al mondo.

Secondo i dati forniti dalla Qantas, la nuova rotta consentirà di risparmiare fino a quattro ore rispetto ai collegamenti più brevi attualmente disponibili con un solo scalo. I voli del Project Sunrise affiancheranno le rotte da Perth in Western Australia a Londra e Sydney-Singapore Londra già operate dalla compagnia. I primi biglietti saranno messi in vendita nel febbraio 2027. La Qantas riceverà complessivamente dodici Airbus 350-ULR, configurati per ospitare 238 passeggeri distribuiti in quattro classi di viaggio.