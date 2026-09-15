Aixam porta l'educazione stradale su TikTok: nasce "Safe&Sound", il format per la Gen Z

Non un manuale di educazione stradale, ma una serie di chiacchierate a bordo, girate dentro l'abitacolo di una minicar e pubblicate su TikTok. È questa la scommessa di Aixam Mega Italia, che ha presentato "Safe&Sound", nuovo format social pensato per intercettare gli adolescenti nel luogo dove trascorrono gran parte del loro tempo libero.

Il progetto, realizzato dall'agenzia NativeJ, si rivolge in particolare alla fascia 14-17 anni, quella in cui – sottolinea l'azienda – si formano le prime abitudini al volante, spesso ben prima del conseguimento del patentino AM. Il punto di partenza è un'osservazione diffusa tra chi si occupa di educazione stradale: creare consapevolezza. Conoscere il codice della strada infatti non basta a gestire situazioni reali come la pressione del gruppo di amici a bordo o la tentazione di guardare il telefono mentre si guida.

A condurre la serie è Ramsk, al secolo Francesco Mirabelli, creator seguito da circa due milioni e mezzo di follower e ambassador del brand in Italia fin dal debutto del canale TikTok aziendale. Nella Nuova Gamma Aixam Premium, Ramsk ospita altri creator e giovani protagonisti per conversazioni informali che usano la musica come filo conduttore: ogni puntata è infatti abbinata a un brano scelto dall'ospite, raccolto nella playlist Spotify "Safe&Sound – Traccia La Tua Strada".

Le prime due puntate hanno visto salire a bordo Loris Aleo (951mila follower), che affronta il tema della pressione del gruppo e della capacità di dire no, e Dalila Stabile (200mila follower), che porta la propria esperienza sportiva sul tema della responsabilità condivisa in strada. Il format prevede otto episodi complessivi, con quattro creator e quattro teenager alternati accanto a Ramsk.

Il progetto si innesta su un canale TikTok che il brand ha aperto nell'aprile 2025 e che oggi conta oltre 25mila follower, in gran parte tra i 13 e i 17 anni, per un totale dichiarato di 49 milioni di visualizzazioni complessive dal lancio. Le prime puntate di Safe&Sound avrebbero già superato i 2,2 milioni di visualizzazioni, con oltre 13mila interazioni tra like, commenti, condivisioni e salvataggi.

"Il divario tra conoscere le regole e saperle applicare nella vita reale è al centro del progetto", ha spiegato Ilaria Morra, responsabile marketing e comunicazione di Aixam Mega Italia, evidenziando come il format nasca dall'ascolto diretto della community di adolescenti già costruita sul canale. Il direttore generale Tom Faget ha definito l'iniziativa un modo per unire l'identità del brand a un tema di "rilevanza sociale" come la responsabilità alla guida. Per l'agenzia NativeJ, il cui amministratore delegato è Manuela Crotti, il format rappresenta l'evoluzione di una relazione con la Gen Z costruita nel tempo sul canale del brand.

Al di là dei numeri dichiarati dall'azienda, l'operazione si inserisce in una tendenza più ampia: quella dei costruttori automobilistici — e in particolare dei produttori di veicoli senza obbligo di patente B, storicamente associati a un pubblico giovanissimo — che scelgono i social network, e TikTok in particolare, come canale per affiancare comunicazione di prodotto ed educazione stradale.