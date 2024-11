La mobilità urbana sostenibile per le minicar non è solo elettrica. Aixam svela una gamma articolata che punta sull'efficienza

Aixam-Mega, da oltre 40 anni uno dei principali protagonisti del mercato delle minicar, ha presentato le sue ultime novità durante l'EICMA 2024 di Milano. Il salone lombardo è a tutti gli effetti la maggiore esposizione a livello internazionale dedicata alla due ruote, ma pur con un numero doppio di ruote, i quadricicli leggeri sono dal considerati dal Codice equivalenti ai ciclomotori, pertanto questo è l’appuntamento per scoprire le novità. L'azienda francese, attualmente parte del Gruppo americano Polaris Industries, si conferma leader nella mobilità urbana sostenibile, con una gamma di modelli che punta sempre di più su propulsioni elettriche e su un'efficienza migliorata anche per le motorizzazioni tradizionali.

Le novità più interessanti presentate Milano comprendono la nuova e-Minauto CHIC, un quadriciclo completamente elettrico, e il nuovo motore diesel bicilindrico Kubota Euro 5+ (la più evoluta in questo segmento, che segue evoluzioni diverse da quelle previste per le auto), sviluppato in collaborazione con il produttore giapponese. Con questi nuovi prodotti, Aixam-Mega si propone di ampliare ulteriormente la propria offerta, rispondendo sia alla crescente domanda di veicoli elettrici, sia a chi preferisce ancora una motorizzazione diesel, ma con emissioni e consumi sempre più ridotti.

Dal punto di vista dell'offerta elettrica, la nuova e-Minauto CHIC è stata concepita per rispondere a un pubblico che cerca un veicolo un costo relativamente contenuto, ma ben equipaggiato. Tra le dotazioni standard sono compresi un display digitale TFT, l’illuminazione LED, e dettagli aggiuntivi come la maniglia di appiglio per il passeggero e l’aletta parasole con specchietto, che non sempre fanno parte degli equipaggiamenti dei quadricicli leggeri.

Il nuovo motore diesel bicilindrico si distingue per la sua conformità alla normativa Euro 5+ e promette una notevole efficienza nei consumi, con un'autonomia dichiarata di oltre 350 km con un pieno. Abbinato a una trasmissione a variazione continua, il motore assicura una guida particolarmente adatta alle condizioni urbane, con buone prestazioni anche in salita.

Sul fronte della produzione, Aixam-Mega ha recentemente inaugurato un nuovo stabilimento ad Andancette, in Francia, con un investimento di 30 milioni di euro. Questa nuova struttura, che fa parte della strategia di espansione del gruppo, consentirà di sostenere la crescita prevista nei prossimi anni, con una capacità produttiva potenziale fino a 30.000 veicoli all'anno. L'impegno verso la sostenibilità è evidente anche nelle nuove tecnologie adottate nello stabilimento, tra cui l'uso di pannelli fotovoltaici e tecniche di produzione avanzate per ridurre l'impatto ambientale.

Per quanto riguarda i dati di mercato, Aixam-Mega continua a essere il leader nel settore delle minicar in Europa, con oltre 365.000 veicoli venduti dal 1983 al 2023 e una quota di mercato del 34 per cento. In Italia, Aixam-Mega ha visto una crescita significativa delle vendite, con oltre 4.000 veicoli venduti nel 2023 e una crescita del 263 per cento nell'ultimo decennio. L'Italia rappresenta, dopo la Francia, il secondo mercato più importante per l'azienda, e la quota di veicoli elettrici venduti è passata dal 2 per cento al 22 per cento negli ultimi cinque anni, dimostrando un crescente interesse del pubblico verso soluzioni di mobilità più sostenibili. Tutti i veicoli in gamma sono quadricicli leggeri, con velocità limitata per legge a 45 km/h, quindi sono equiparati ai ciclomotori e guidabili a partire da 14 anni con il “patentino” AM, o in alternativa con patenti di ogni grado. Il Codice della Strada prevede inoltre l’omologazione per due persone, ma il passeggero è trasportabile solo se chi guida ha un’età di almeno 16 anni.