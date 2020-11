Al via sciopero nazionale taxi, Sindacalisti: «Adesione totale, sentiamo sulla nostra pelle la crisi»

ROMA - È iniziato alle 8 e durerà fino alle 22 lo sciopero nazionale dei tassisti. «Non ci sono auto bianche alla stazione Termini - spiegano i sindacalisti che hanno indetto lo sciopero - e in giro per Roma così come nelle altre città. Per ora l’adesione è praticamente totale. I colleghi sentono ormai sulla loro pelle la forte crisi che ci ha investito». I conducenti delle auto bianche si stanno radunando davanti al ministero delle finanze «dove chiederemo a gran voce di sostenere un servizio che non ha mai smesso di garantire la mobilità anche quando era tutto fermo».