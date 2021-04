Al via superbonus per modelli Fiat e Lancia. Vantaggi fino a 4.700 euro terminano il 30 aprile per famiglia 500, Panda, Tipo e Ypsilon

TORINO- È partito il «Superbonus» di Fiat e Lancia. Fino al prossimo 30 aprile, scaricando dai siti Fiat e Lancia il coupon dedicato all’iniziativa «Superbonus» e usufruendo del finanziamento dedicato, sarà possibile accedere a condizioni vantaggiose sulla gamma in pronta consegna, da immatricolare entro la fine di aprile, con listini bloccati per tutto il mese in corso. Per quanto riguarda la gamma Fiat, sulle vetture in pronta consegna e in caso di finanziamento, i vantaggi arrivano sino a 7.000 euro, anche senza usato, con coupon specifici per ogni modello. Nel dettaglio, su Fiat Panda e Fiat 500, le regine del segmento A, il «Superbonus» è di 4.000 euro, che diventano 4.700 euro per Fiat Tipo, sempre più dinamica e tecnologica.

La 500L offre spazi efficienti e sfruttabili e grande maneggevolezza nel traffico cittadino, per soddisfare i bisogni concreti della mobilità quotidiana, e beneficia di un incentivo pari a 6.500 euro. Sempre nella Famiglia 500, il crossover Made in Italy 500X gode di un vantaggio pari a 6.000 euro che diventano 7.000 per gli allestimenti Sport, la versione caratterizzata da stile e dinamismo, e Cross, la declinazione dedicata a chi intende sfruttare le doti della vettura anche in piacevoli avventure fuori città. Discorso vantaggioso anche per Lancia: con il «Superbonus», per la best seller Ypsilon, l’importo del voucher nominativo valido per tutte le vetture in pronta consegna e con finanziamento sarà di 4.000 euro sull’allestimento Silver e sino a 4.500 euro sull’allestimento Gold, anche senza usato.