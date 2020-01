Al volante della Clio, divertente, connessa e hi-tech. È anche “full hybrid” con il sistema E-Tech

FIRENZE - La nuova Clio adotta l’evoluto sistema di infotainment Easy Link, disponibile in tre versioni – da 7 pollici, da 7 pollici con navigatore integrato e da 9,3 pollici con navigatore integrato – tutte compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Tale piattaforma beneficia di una nuova interfaccia ed è dotata di connessione 4G, che consente l’integrazione diretta dei servizi connessi, inclusa la chiamata automatica di emergenza in caso di incidente. Inoltre, si aggiorna automaticamente e premette al navigatore di ricevere da TomTom informazioni in tempo reale sul traffico e sulle zone di pericolo, oltre a prevedere la funzione di ricerca di indirizzi Google. Tuttavia, per sfruttare completamente il potenziale che tale sistema di infotainment può esprimere è possibile utilizzare l’app My Renault da scaricare sul proprio smartphone che tra le altre cose permette anche la gestione remota del veicolo per la massima connessione tra utente e auto.



Per quanto riguarda invece il capitolo sicurezza, la nuova Clio offre tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida. Si spazia dall’Highway and Traffic Jam Companion – sistema che, funzionando attraverso una telecamera frontale e un radar, associa il cruise control adattivo (con Stop & Go) e l’assistenza al mantenimento nella corsia – ai sistemi di frenata d’emergenza attiva, passando per il sensore dell’angolo morto, il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema che corregge la traiettoria in caso di superamento della linea di carreggiata. Come anticipato, la nuova Renault Clio è disponibile a partire dal 2020 anche con il nuovo motore “full hybrid” battezzato E-TECH. Sviluppato e brevettato dall’ingegneria Renault, questo propulsore utilizza elementi progettati all’interno dell’Alleanza, tra cui il suo motore benzina 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rielaborato per l’occasione.

È affiancato da due motori elettrici, un’innovativa trasmissione multimodale e una batteria da 1,2 kWh. La tecnologia ibrida Renault E-TECH vuole offrire la massima efficienza nell’utilizzo, grande reattività dinamica, perdite di energia contenute e una ricarica rapida della batteria durante le fasi di decelerazione. La sua resa energetica permette di recuperare e rilasciare la massima quantità di energia. Si avvia automaticamente in modalità elettrica e il guidatore beneficia di un efficiente freno motore rigenerativo, che gli permette di decelerare fortemente sollevando semplicemente il piede dall’acceleratore, senza agire sul pedale del freno. In combinazione con l’elevata capacità di ricarica delle batterie, questo permette di guidare fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica in città, con un risparmio di consumi fino al 40% rispetto ad un motore a combustione interna convenzionale a benzina in ciclo urbano.