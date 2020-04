Alcantara è già ripartita, anche i test sierologici per assicurare la massima sicurezza ai dipendenti

NERA MONTORO - Alcantara ha iniziato già a praticare test sierologici ai propri dipendenti presso il proprio stabilimento produttivo di Nera Montoro (TR). Lo fa sapere l’azienda che ha il suo quartier generale a Milano e aveva già riavviato la produzione il 17 aprile scorso dopo uno stop di 18 giorni.

Il fermo era stato deciso su base volontaria poiché Alcantara rientrava tra le aziende autorizzate a continuare la propria attività dopo il decreto emanato dal Presidente del consiglio dei ministri il 23 marzo scorso. La sosta è stata tuttavia decisa per salvaguardare la salute di tutti i 500 lavoratori sanificando i locali e per mettere a punto, di concerto con la Regione e le rappresentanze, tutte le misure per mettere in sicurezza le persone assicurando procedure superiori a quelle prescritte dalla legge.

«Oggi la nostra responsabilità sociale d’impresa è volta a garantire la salute dei nostri lavoratori. Non è un problema di riapertura, ma di continuità d’impresa» ha affermato il CEO di Alcantara, Andrea Boragno alludendo alle conseguenze che avrebbe il contagio di un dipendente dopo la ripresa delle attività. Per questo, al rientro in fabbrica, sono stati consegnati ad ogni dipendente le dotazioni personali di protezione (mascherina, guanti e occhiali) e allestita all’ingresso un’area dotata di termoscanner con il quale misurare la temperatura corporea di ogni lavoratore.

Il test sierologico è una misura supplementare alla quale ogni persona aderisce su base volontaria e, dopo aver firmato il consenso e l’autocertificazione, viene effettuato il prelievo del sangue capillare da un dito. Il risultato viene comunicato verbalmente dopo 5 minuti e tutti i dati sono trasmessi alla locale ASL. In ogni caso, sono praticati test rapidi e, in casi sospetti, viene praticato anche il tampone. Il prelievo, così come gli altri protocolli messi a punto da Alcantara, rappresenta un’ulteriore garanzia per i lavoratori e per il territorio, ma anche per riavviare il sistema produttivo e l’economia.