Alcantara compie 50 anni, dalla Lamborghini Bravo by Bertone ad un futuro all'insegna della sostenibilità

Cinquant'anni e una storia fatta di successi quella che riguarda Alcantara. Era il 1974 quando il marchio ha fatto il suo debutto nell'industria automobilistica con gli interni della Lamborghini Bravo by Bertone, una concept car rivoluzionaria sia nel design che nei materiali. Da quel momento, Alcantara è diventata una presenza costante nel mondo dell'automotive, sinonimo di eleganza, prestazioni e durabilità. Con una texture unica e una resistenza eccezionale all'usura, Alcantara ha accompagnato l'evoluzione delle auto e in special modo delle auto di lusso e sportive per mezzo secolo. Apprezzata per il comfort, il grip e le sue qualità tecniche, Alcantara è diventata una scelta irrinunciabile per i brand più prestigiosi, che la scelgono per conferire un tocco distintivo agli interni delle loro vetture.A distanza di 40 anni e forte del suo impegno verso la sostenibilità, Alcantara lavora per ridurre il proprio impatto ambientale, un obiettivo che risponde alle esigenze future dell'industria automobilistica.

L'azienda si impegna a garantire che il lusso possa essere compatibile con la sostenibilità, continuando ad arricchire il mondo delle auto con un materiale che fonde innovazione, estetica e responsabilità ambientale. Infatti, nel 2009 Alcantara ha raggiuto un traguardo importante ottenendo per la prima volta la certificazione Carbon Neutrality , che si basa sulla compensazione delle emissioni di gas serra attraverso l'acquisizione di crediti di carbonio da Progetti di Compensazione Certificati e Verificati. Cinquant'anni dopo la Lamborghini Bravo, Alcantara continua a ridefinire gli standard di eleganza e prestazioni per il settore automotive, rendendo ogni abitacolo un'esperienza sensoriale e sostenibile.