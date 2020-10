Alcol test per monopattini e stop a sosta selvaggia. La proposta della svedese Voi, in arrivo flotta su Roma

ROMA - L'azienda svedese Voi Technology, che si occupa dello sharing di monopattini elettrici, ha annunciato l'avvio di un programma di formazione sulla guida sicura e contro il parcheggio “selvaggio”, in concomitanza al lancio della sua flotta di 1.000 monopattini a Roma. ''In particolare, Voi Technology è il primo operatore a introdurre l'alcol test che, a partire dal prossimo weekend, verrà attivato nella Capitale tramite App e sarà in grado dirilevare in pochi secondi i tempi di reazione degli utenti'', precisa l'azienda. La App sarà attiva tra l'una e le 4 del mattino nella fine settimana: agli utenti sarà chiesto dimpartecipare a un gioco che ne testerà i riflessi.

Per far rispettare le regole di parcheggio dei monopattini negli spazi pubblici, Voi si affida all'App per la gestione della flotta in grado di comunicare con i veicoli sia da remoto che direttamente tramite una connessione Bluetooth a corto raggio. Il modulo ne contiene uno GPS (Global Positioning System) ad altissima precisione, che indica in ogni momento la posizione dei monopattini: con la funzione di geofencing è possibile automaticamente definire zone in cui è vietato parcheggiare, zone a velocità limitata o parcheggi incentivati. Questa tecnologia consente inoltre di sapere se i monopattini elettrici sono parcheggiati in modo scorrettoe se questi bloccano o meno la strada ai pedoni. In Italia l'azienda svedese è già presente a Milano con 750 veicoli e opera in oltre 40 città in tutta Europa.