Ald Move for Employee, nasce mobilità dedicata a dipendenti. Agevolazioni e possibilità di disporre di una flotta green

ROMA - Una corsia preferenziale verso la mobilità più ‘smart’ di ALD Automotive dedicata ai servizi del noleggio a lungo termine. Uno strumento di welfare integrato con cui le imprese possono offrire un servizio ai propri dipendenti e favorire la scelta di soluzioni green, facendo un investimento in termini di immagine e di responsabilità sociale. Si chiama ALD Move for Employee, programma di convenzioni dedicato ai dipendenti delle aziende e ai loro familiari di primo grado che rappresenta l’occasione per avere sconti e accedere al mondo della mobilità di ALD Automotive. Un piano di offerte mirato a sostenere il welfare aziendale delle imprese che hanno scelto ALD Automotive come provider di mobilità. E un modo con cui i dipendenti e i collaboratori possono «approfittare» dell’accordo fatto tra ALD e la loro azienda per ottenere condizioni preferenziali.

Con ALD Move for Employee è possibile scegliere l’ auto, il chilometraggio e la durata del contratto in un unico canone mensile, con un extra sconto e tutti i servizi inclusi, come: assicurazione RCA; esonero parziale da responsabilità per danni al veicolo, incendio e furto; soccorso stradale H24; manutenzione ordinaria e straordinaria e un’area riservata My ALD e assistenza del Customer Service. La gamma di veicoli disponibili comprende auto della flotta ALD Green, abbinata ai pacchetti juiceMotion che offrono fino a 1.350 kWh o l’installazione dell’infrastruttura di ricarica domestica. In alternativa, c’è il noleggio a lungo termine ALD 2Life che consente ai dipendenti di scegliere tra una selezione di auto usate, sottoposte a controlli accurati. Con tutte le offerte si ha l’accesso al servizio di assistenza dedicato ALD in oltre 8.000 centri convenzionati sul territorio e si gode di servizi di qualità per una guida spensierata e sicura.