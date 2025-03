Alef Model A: l’auto volante diventa una realtà, effettuato il primo test in California

SAN MATEO – Eppur si muove. L’era delle auto volanti sembra sempre più vicina: Alef Aeronautics ha appena compiuto un passo storico con il primo volo documentato del suo innovativo veicolo, il Model A. Il 19 febbraio 2025, l’azienda californiana ha condotto un test di volo urbano che ha visto l’auto decollare verticalmente e sorvolare un altro veicolo, senza l’ausilio di cavi o altri supporti. Un evento che segna una tappa fondamentale nello sviluppo di questa tecnologia futuristica e spesso solamente immaginata nei film.

Alef Aeronautics ha mantenuto per lungo tempo il massimo riserbo sui dettagli del suo progetto, in parte per proteggere la proprietà intellettuale e in parte per garantire che il veicolo fosse sufficientemente sicuro prima di mostrarlo al pubblico. Jim Dukhovny, CEO della società, ha dichiarato che la sicurezza è sempre stata la priorità assoluta e che solo dopo numerosi test interni hanno deciso di rilasciare un video del volo, per dimostrare la fattibilità della loro visione.

Il test è stato condotto a San Mateo, in California, in un’area urbana selezionata per la sua relativa scarsità di popolazione e per la possibilità di chiudere temporaneamente la strada al traffico. La Model A ha mostrato la sua capacità di decollare verticalmente, senza difficoltà, e di atterrare in sicurezza confermando il funzionamento della sua tecnologia avanzata. Il veicolo, completamente elettrico, è dotato di un sistema di cabina cardanica per mantenere la stabilità durante il volo e utilizza un sistema di controllo elevon per gestire movimenti e inclinazioni. Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza: le eliche, elemento critico in molti velivoli VTOL (Vertical Take-Off and Landing), sono state nascoste nella carrozzeria riducendo, così, il rischio di incidenti.

La Alef Model A è concepita per essere utilizzata come una normale automobile su strada, con la possibilità di decollare quando necessario. Con un’autonomia di circa 322 km su strada e 177 km in volo, il veicolo potrebbe rappresentare una vera rivoluzione nella mobilità urbana. Il suo prezzo, però, non sarà accessibile a tutti. Occorreranno circa 300.000 Dollari per ogni esemplare, una cifra che lo posiziona nel segmento del lusso e dell’innovazione tecnologica di nicchia. Nonostante questo, la startup ha già raccolto oltre 3.200 preordini, segno dell’interesse crescente per questa tecnologia.

L’azienda, sostenuta tra l’altro da investitori del calibro di Elon Musk, non intende fermarsi alla Model A. Il prossimo passo sarà la Model Z, un’auto volante più spaziosa, in grado di trasportare quattro passeggeri e dotata di capacità di volo autonomo. Previsto per il 2035, questo modello promette un’autonomia ulteriormente estesa: circa 650 km su strada e più di 320 km in volo, il tutto a un prezzo molto più competitivo, circa 35.000 Dollari. L’idea, decisamente ambiziosa, è quella di democratizzare il concetto di auto volante rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

Con il via libera della Federal Aviation Administration (FAA) e il crescente interesse degli investitori, Alef Aeronautics sembra determinata a portare il trasporto aereo personale fuori dai film di fantascienza e dentro la nostra quotidianità. I prossimi anni saranno cruciali per vedere se queste promesse diventeranno realtà e se, un giorno, evitare il traffico sarà davvero così semplice come premere un pulsante per decollare.