Alex Fiorio ci ha lasciati, campione di rally con la Lancia e figlio del manager Cesare

Il mondo dei rally piange Alex Fiorio, scomparso a 61 anni, a causa di un male incurabile. Alex è stato uno dei grandi interpreti della golden age della Lancia Delta, con la quale ha vinto il titolo iridato Gruppo N, al quale ha fatto seguire prestazioni da assoluto, grazie alle quali è salito per ben due volte sul podio mondiale, secondo e terzo. Ha poi corso in Italia con una BMW nel campionato due litri.

Alex era figlio di Cesare Fiorio, il grande direttore delle corse del Gruppo Fiat, e inevitabilmente questo fatto creava qualche invidia di troppo, alla quale Alex , in forza al Jolly Club, rispondeva con il suo bel sorriso e con i risultati..