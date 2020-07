Zanardi, quadro neurologico ancora grave: da martedì ipotesi risveglio dal coma

Alex Zanardi è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena. Le sue condizioni di salute restano stabili, con un quadro neurologico definito sempre «grave». L'ex pilota di Formula 1, che da quando è in ospedale, è stato sottoposto a tre interventi da parte dello staff di specialisti che lo stanno seguendo, è sempre in coma farmacologico. L'ipotizzato risveglio graduale, con la riduzione della sedazione, sarà valutato a partire dalla prossima settimana.

Già martedì o mercoledì i medici potrebbero decidere di ridurre il coma farmacologico per verificare il quadro neurologico dopo il violento impatto del campione paralimpico che è andato a sbattere contro un tir con la sua handbike mentre percorreva la strada provinciale 146 nel tratto tra il comune di Pienza e il comune di San Quirico d'Orcia (Si). Nel frattempo davanti all'ingresso del policlinico senese sono apparsi una bandiera tricolore con la scritta «Forza Alex siamo tutti con te» e un paio di striscioni dove si legge «Angelo non mollare, sei il nostro guerriero» e «Angiolè te vulimm bene».