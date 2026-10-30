Alex Zanardi, il ricordo corre veloce: una BMW M3 il simbolo della sua storia, tra vittorie e sfide impossibili

Quattro medaglie d’oro paralimpiche, due titoli conquistati negli Stati Uniti e un ritorno alle competizioni che ha riscritto le aspettative dopo uno degli incidenti più drammatici dell'automobilismo. La storia di Alex Zanardi è fatta di risultati eccezionali, ma anche di scelte che hanno cambiato il significato stesso della parola competizione. A sessant'anni dalla sua nascita, avvenuta il 23 ottobre 1966, BMW Italia ha deciso di ricordare il pilota bolognese, scomparso lo scorso 1° maggio, con una M3 fuori dagli schemi. Non un nuovo modello destinato alla vendita, ma una realizzazione esclusiva che porta sulla carrozzeria e nell'abitacolo i segni di una lunga amicizia professionale. Un'iniziativa che arriva in un anno particolare per il marchio tedesco, impegnato anche nelle celebrazioni dei quarant'anni della sua berlina sportiva più famosa.

Dalla pista all'handbike, una carriera che BMW non ha dimenticato. La collaborazione tra il costruttore bavarese e Zanardi è cominciata in una fase decisiva della vita del pilota. Dopo aver conquistato due titoli CART nel 1997 e 1998, il campione era rimasto gravemente ferito nel settembre 2001 durante una gara al Lausitzring, perdendo entrambe le gambe. Nel 2003 il ritorno alle competizioni con BMW aprì una nuova stagione, culminata due anni dopo nella vittoria di Oschersleben nel Mondiale Turismo. Seguirono altre esperienze nelle categorie GT, nel DTM e nelle gare di durata, mentre nell'handbike Zanardi costruiva una seconda carriera internazionale. Alle Paralimpiadi di Londra e Rio conquistò complessivamente sei medaglie, quattro d'oro e due d'argento, affiancandole a numerosi titoli mondiali. Un percorso sportivo che ha contribuito a rendere il suo rapporto con BMW qualcosa di molto diverso da una normale collaborazione tra pilota e costruttore.

Le parole di Sergio Solero e l'impegno rivolto agli altri. Nel presentare l'iniziativa, Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, ha voluto mettere in evidenza soprattutto ciò che Zanardi ha rappresentato sul piano umano. Il pilota non si è limitato a tornare a competere dopo l'incidente, ma ha dedicato una parte importante della propria attività a creare opportunità per altre persone. Con la Fondazione Bimbingamba ha aiutato bambini e ragazzi amputati, mentre attraverso Obiettivo3 ha favorito l'accesso allo sport paralimpico. La collaborazione con la Casa tedesca ha sostenuto anche lo sviluppo di SpecialMente, il programma aziendale che riunisce progetti sociali dedicati all'inclusione e all'educazione. A ricordare questa relazione è stato inaugurato un pannello permanente nella House of BMW Italia, con una dedica che definisce Zanardi «il più grande modello che abbiamo mai avuto».

Il lavoro di BorromeoDeSilva trasforma la M3 in un pezzo irripetibile. Per tradurre questo legame in un'automobile, BMW Italia si è rivolta allo studio BorromeoDeSilva, affidandogli il compito di creare una nuova identità visiva per l'attuale M3. La scelta progettuale si è concentrata sul recupero dei colori della divisione sportiva BMW, utilizzati in una composizione originale che richiama le livree delle vetture da corsa. All'interno di questo disegno compare anche un elemento insolito: l'ananas portafortuna di Zanardi, reinterpretato graficamente e inserito nella carrozzeria. È il dettaglio più personale dell'intera realizzazione, un riferimento immediato al pilota che distingue l'auto da una semplice variante celebrativa. La BMW M3 Tribute to Alex Zanardi nasce così dall'incontro tra il linguaggio estetico del motorsport e alcuni simboli appartenuti alla vita del campione.

Materiali ricercati, riferimenti alla E30 e una storia che prosegue. La trasformazione coinvolge anche l'interno, con sedili rivestiti in Alcantara antracite e una lavorazione laser che permette di far emergere sfumature iridescenti nelle tonalità BMW M. Il motivo cromatico, dal blu al rosso, interessa anche i pannelli delle portiere e richiama la tradizione della M3 E30 Sport Evolution, modello che rappresenta una delle espressioni più conosciute della prima generazione. Alcantara e Befuel hanno contribuito alla realizzazione della vettura, completando il progetto dello studio di design. L'omaggio non rappresenta tuttavia l'ultimo capitolo del rapporto tra BMW e la famiglia Zanardi: il figlio Niccolò collabora infatti con SpecialMente ed è istruttore della BMW Driving Experience di Siegfried Stohr, partecipando anche ai corsi per persone con disabilità attraverso una BMW M2 dotata di comandi speciali. Un'attività concreta che mantiene aperto il rapporto costruito dal padre con il marchio tedesco.