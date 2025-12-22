Alfa Romeo 33 Stradale, il ritorno al Museo di Arese. Concluso il prestigioso tour in Usa

Alfa Romeo 33 Stradale torna al Museo Alfa Romeo di Arese, dopo la conclusione di un prestigioso tour negli Stati Uniti d'America, dove è stata protagonista di alcuni eventi motoristici. Prodotta in soli 33 esemplari, la 33 Stradale è stata protagonista proprio ad Arese il 30 agosto 2023, quando è stata svelata per la prima volta. Ora torna fino al 6 gennaio offrendo la pubblico la possibilità di vedere uno dei modelli più rari degli ultimi anni. Ispirata alla Tipo 33 da competizione degli anni sessanta, ogni 33 Stradale è realizzata tramite un processo artigianale e un'elevata cura dei dettagli.

Sotto il cofano, un V6 biturbo da 630 CV assicura prestazioni straordinarie, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h. La 33 Stradale torna quindi da protagonista al Museo Alfa Romeo di Arese, l'iconica location riaperta al pubblico il 24 giugno 2015 e organizzata in tre sezioni tematiche che raccontano la storia del marchio attraverso modelli iconici, prototipi e contenuti multimediali, accompagnando il visitatore in un percorso immersivo nella storia e nei valori del brand. Fino al 6 gennaio il Museo ospita anche la mostra temporanea «Colore», ultimo capitolo di un percorso espositivo dedicato alle sfumature del Rosso.