Alfa Romeo 33 Stradale testata da Valtteri Bottas. Il pilota F1: «Estremamente soddisfatto dei test»

Alfa Romeo ha aperto le porte a un driver d'eccezione per un test del prototipo 00 della 33 Stradale sul Centro Sperimentale di Balocco (VC). Al volante della sportiva del Biscione è salito il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas, già possessore di una delle 500 Giulia GTAm e membro del «Club 33» composto dai 33 proprietari della fuoriserie. Il prototipo 00 della 33 Stradale sta per essere pronto per la versione di serie ma tecnici e ingegneri Alfa Romeo hanno voluto ascoltare anche le sensazioni di guida del pilota finlandese Valtteri Bottas, che di auto sportive e del marchio è un esperto. Durante la giornata sono stati svolti test specifici a moderata e alta velocità, con un focus mirato su bilanciamento, sistema frenante e road handling. D'altronde, l'obiettivo dinamico del progetto è, fin dal principio, estremamente ambizioso: offrire la migliore esperienza di guida della categoria. «Poter testare la 33 Stradale è stata un'opportunità davvero speciale.

Spero che i miei feedback possano essere utili all'esperta squadra di sviluppo Alfa Romeo per la messa a punto finale» ha dichiarato Valtteri Bottas al termine del test, proseguendo: «L'auto ti mette subito a tuo agio: estremamente reattività, precisa. Il feeling con la vettura è immediato, estremamente facile e divertente da comprendere, e non serve certo essere un pilota di F1 per percepirlo. Inoltre, il suo sound avvolge l'abitacolo ed è inconfondibilmente Alfa Romeo». Ricordiamo che la 33 Stradale monta un motore V6 biturbo da 3.0 litri da oltre 620 cv, con cambio DCT a 8 velocità, trazione posteriore e differenziale elettronico a slittamento limitato.

Evoluzione del V6 che già equipaggia le più performanti vetture del brand italiano, è montato al centro longitudinalmente e consente alla vettura di raggiungere 333 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. E, lo spazio di frenata da 100 a 0 km/h viene coperto in 33 metri, merito del sistema frenante integrato Alfa Romeo Brake-By-Wire prodotto da Brembo, che consente sia il controllo della pressione frenante sia di adattare la sensazione del pedale sempre stabile. A conclusione del test, il pilota finlandese di Formula 1 ha potuto saggiare le performance anche della Junior 280 Veloce, la compatta sportiva 100% elettrica e dotata di soluzioni specifiche «made by and for» Alfa Romeo.