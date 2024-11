Alfa Romeo 33 stradale tocca i 333 km/h a Nardò. A fine dicembre la consegna in Italia del primo esemplare

Obiettivo raggiunto per i tecnici di Alfa Romeo che hanno visto la velocità di 333 km/h sul tachimetro del prototipo 00 della nuova 33 Stradale presso il circuito di Nardò, in Salento. La squadra di ingegneri Alfa Romeo ha fatto tappa al Nardò Technical Center, in particolare al Nardò Ring lungo 12,6 km, per testare la dinamica di guida e le prestazioni in condizioni estreme ad alta velocità della 33 Stradale che vedrà l'avvio delle prime consegne il prossimo mese di dicembre al primo dei 33 clienti internazionali che sono riusciti a fare l'ordine. Oltre alla velocità di punta, i tecnici hanno convalidato anche l'accelerazione: passa da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Per adattare le prestazioni della vettura al percorso, 33 Stradale è dotata di due modalità di guida: Strada e Pista.

La prima è votata al comfort: l'erogazione della potenza è regolare, le sospensioni morbide e le valvole di scarico attive aperte solo sopra ai 4000 giri/min. La seconda, la modalità Pista, è invece legata alle performance: la potenza è massima, le sospensioni rigide, le cambiate rapide e le valvole di scarico attive sempre aperte. La sportiva del Biscione presenta anche un'attenzione meticolosa all'aerodinamica al fine di ottimizzare sia le caratteristiche del motore V6 biturbo da 3.0 litri da oltre 620 cv sia quelle del cambio DCT a 8 rapporti. La trazione, come nella tradizione delle sportive, è posteriore ed è presente anche un differenziale elettronico a slittamento limitato. Il prototipo 00 di Alfa Romeo 33 Stradale è già stato sottoposto a diversi test, tra cui al Proving Ground di Balocco, in Piemonte, per valutare la precisione del sistema sterzante, l'handling e la risposta dell'impianto frenante Brake-By-Wire prodotto da Brembo che comprende i freni carboceramici con pinza monoblocco in alluminio a 6 pistoni all'anteriore e a 4 al posteriore.