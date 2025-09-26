Alfa Romeo a Torino punta su Junior e 33 Stradale. L'ibrida Q4 protagonista in Piazza Castello

Dal 26 al 28 settembre Alfa Romeo sarà presente al Salone dell'Auto di Torino con la Junior Ibrida Q4, in esposizione in Piazza Castello. Il modello, che ha superato i 50.000 ordini a livello globale, debutta nella versione Model Year 2026, con una gamma più ampia e nuove possibilità di configurazione.

Al Mauto, ovvero il Museo Nazionale dell'Automobile saranno invece esposte insieme, per la prima volta, la Nuova 33 Stradale e la 33 Stradale del 1967, proveniente dal Museo Alfa Romeo di Arese. La Nuova 33 Stradale parteciperà inoltre al Festival Car di Revigliasco, Concorso di Eleganza riconosciuto dalla FIVA, in programma domenica 28 settembre. Il fine settimana torinese unisce così tre appuntamenti, il Salone dell'Auto, l'esposizione al Mauto e Festival Car, che si propongo di valorizzare anche il rapporto tra la storia di Alfa Romeo e il territorio.