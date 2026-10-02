Alfa Romeo al Salone Nautico di Genova, in mostra serie speciale Luna Rossa. Gamma esposta al Waterfront di Levante

Alfa Romeo è Official Car del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma fino al 6 ottobre al Waterfront di Levante. Per l'occasione il marchio porta alla manifestazione la nuova serie speciale Edizione Luna Rossa, nata dall'incontro tra il mondo dell'automotive e quello della nautica, due espressioni dell'eccellenza italiana accomunate da ricerca tecnologica, attenzione al design e cultura della performance. La collaborazione vede Alfa Romeo presente per tutta la durata del Salone con una flotta ufficiale dedicata al servizio di cortesia e con un'esposizione della gamma Edizione Luna Rossa, declinata sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio.

Tra le protagoniste dell'esposizione anche la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie speciale realizzata in appena dieci esemplari, già tutti venduti, caratterizzata da specifici interventi tecnici e da un kit in fibra di carbonio studiato per esaltarne l'efficienza aerodinamica. Al Salone è presente anche l'imponente motorhome Alfa Romeo, protagonista del tour itinerante «Road to Napoli 2027», che accompagna il percorso verso la 38esima America's Cup attraverso le località delle regate preliminari fino all'appuntamento di Napoli. Il pubblico può così entrare nel mondo del Biscione attraverso un percorso che unisce sport, design e identità italiana.

Tra gli appuntamenti della manifestazione, questa sera è in programma la cerimonia di premiazione del Design Innovation Award, organizzata da Confindustria Nautica, alla quale parteciperà Santo Ficili, Ceo di Alfa Romeo e Maserati, che consegnerà il Premio alla Carriera. Il riconoscimento celebra il percorso e il contributo di una figura di rilievo della nautica italiana. Il Salone sarà inoltre occasione per rafforzare il dialogo tra Alfa Romeo e alcune realtà vicine al marchio.

Eugenio Franzetti, Head of Global Marketing Alfa Romeo, parteciperà a un ciclo di incontri che si apre con il team di Luna Rossa e prosegue domani con Eberhard & Co. e domenica con Anantara Hotels & Resorts. Gli appuntamenti mettono a confronto mondi diversi accomunati dalla capacità di coniugare tradizione, innovazione e identità.